Fuchs investiert 50 Millionen Euro in Mannheimer Zentrale

Mannheim.Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub investiert in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro in seine Zentrale in Mannheim. Das teilte das Unternehmen heute mit. Geplant sind ein neues Bürogebäude und ein Hochregallager. Die Fläche in Mannheim wird durch die Investitionen rund 25 Prozent größer.

Der Kauf der Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Standort in Mannheim sei Teil der „globalen Investitionsoffensive“ des Unternehmens. Ziel sei es, das anhaltende Wachstum langfristig abzusichern.

"Es ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft unseres bedeutenden Heimatstandorts Mannheim", teilte Stefan Fuchs, Vorsitzender des Vorstands von Fuchs Petrolub, mit. Nach Angaben von Stefan Knapp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Fuchs Schmierstoffe GmbH, werde die Erweiterung dem Unternehmen den dringend benötigten Raum für das Wachstum in Mannheim geben.