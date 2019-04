Fuchs Petrolub eröffnet neues Werk

Mannheim.Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat sein neues Werk im chinesischen Wujiang eröffnet. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 46 Millionen Euro in die Produktionsstätte investiert, die das bisherige Werk in Shanghai ersetzen soll. Die Kapazität in Wujiang ist einer Mitteilung zufolge mit 100 000 Tonnen jährlich fast doppelt so hoch wie bislang. Produziert werden dort unter anderem Schmierstoffe für die Autoindustrie und Industrieschmierstoffe. „China ist zu einem unserer wichtigsten Märkte geworden“, sagte Vorstandschef Stefan Fuchs. Das neue Werk sei ein „wichtiger Bestandteil unserer globalen Wachstumsinitiative“. fas

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019