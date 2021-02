Fuchs Petrolub stärkt Präsenz in Vietnam

Mannheim.Der Mannheimer Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub hat 70 Prozent des Schmierstoffgeschäfts von STD & S Co., Ltd., einer Vertriebsgesellschaft für Spezialschmierstoffe mit Sitz in Vietnam, erworben. Das Geschäft solle in eine Tochtergesellschaft in Vietnam integriert werden, an welcher der Eigentümer von STD & S Co., Ltd. mit 30 Prozent beteiligt werde, teilte Fuchs Petrolub am Dienstagnachmittag mit.

Mit dem neuen Joint Venture - also einer Art Gemeinschaftsunternehmen - will Fuchs Petrolub seinen Kunden künftig Automobil-, Industrie-, Bergbau- und Spezialschmierstoffe aus einer Hand anbieten. "Vietnam ist ein aufstrebender Markt mit großem Wachstumspotenzial", erklärte Timo Reister, Vorstandsmitglied bei Fuchs Petrolub und verantwortlich für die Region Asien-Pazifik, laut Mitteilung. "Das Joint Venture unterstreicht unsere Ambition, uns langfristig in Vietnam zu etablieren und unser Geschäft dort auszubauen."

Der Mannheimer Konzern arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit mehr als einem Jahrzehnt mit STD & S Co., Ltd. zusammen. Das neue Joint Venture beschäftigt 13 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 4,5 Millionen Euro.

