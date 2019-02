Investitionen drücken auf Fuchs-Petrolub-Ergebnis

© MM-Grafik

Mannheim.Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat nach Rekorden 2018 die Aussichten für das laufende Jahr gedämpft. Aufgrund geplanter Investitionen in neue und bestehende Werke sowie höhere Ausgaben für Forschung und Mitarbeiter rechnet das Unternehmen mit einem operativen Ergebnis (Ebit) unter dem Vorjahreswert. Das teilte Fuchs Petrolub gestern auf der Basis vorläufiger Zahlen mit.

Schon im abgelaufenen Jahr konnte das Ebit nur dank des Verkaufs einer Beteiligung um drei Prozent auf 383 Millionen Euro gesteigert werden. Bereinigt um diese Veräußerung ging das operative Ergebnis sogar leicht zurück. Die Mannheimer hatten ihre Erwartungen für 2018 bereits Ende Oktober gedämpft und entsprechend eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Negativ hätten beispielsweise ungünstige Währungseffekte und die in der zweiten Jahreshälfte abgeschwächte Nachfrage aus der Autoindustrie in China zu Buche geschlagen, teilte Fuchs Petrolub gestern mit. Auch in Deutschland habe sich das Wachstum im Jahresverlauf abgeschwächt. Beim Umsatz erwartet Fuchs 2019 trotzdem weiteres Wachstum – eine genauere Prognose will das Unternehmen am 20. März abgeben.

Stammwerk wird erweitert

Die leicht nachlassende Entwicklung haben auch die Arbeitnehmervertreter im Blick. „Sicherlich sind die letzten Monate nicht mehr ganz so gut gelaufen,“ beurteilte Jens Lehfeldt, Betriebsratschef Fuchs Schmierstoffe, gestern die Situation. „Einen Grund zur Sorge sehe ich im Moment aber nicht.“ Wichtig sei, dass der Konzern weiter wachse und investiere. Bereits Mitte September vergangenen Jahres hatte Fuchs zum Beispiel verkündet, in den kommenden drei bis vier Jahren rund 50 Millionen Euro in die Erweiterung des Standorts Mannheim zu investieren. Fuchs ist nach eigenen Angaben der weltweit größte unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern.

An der Börse kamen die aktuellen Nachrichten nicht gut an. Der Kurs der Fuchs-Aktien sank nach Bekanntgabe der Zahlen um mehr als sieben Prozent. Analysten zeigten sich vor allem von der Prognose für das laufende Jahr negativ überrascht. Der Ausblick enttäusche, schrieb beispielsweise Analyst Heiko Faber vom Bankhaus Lampe. Der Markt habe bislang mit einem Anstieg gerechnet.

Der Schmierstoffhersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen nicht ganz erreicht, schrieb auch Analyst Ben Gorman von der Schweizer Großbank UBS. Steigende Kosten seien der Grund für den schwachen Ausblick auf 2019.

Dabei haben die Aktionäre eigentlich Grund zur Freude: Fuchs Petrolub kündigte gestern an, eine Dividende von 0,95 Euro je Vorzugsaktie und 0,94 Euro je Stammaktie zu zahlen, vier Prozent mehr als im Vorjahr. Dieser Erhöhung muss die Hauptversammlung allerdings noch zustimmen.

