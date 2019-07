„Niemand muss um Job bangen“

Mannheim.Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub sieht sich trotz der jüngsten Gewinnwarnung nicht unter Zugzwang: „Die Abschwächung trifft uns zur richtigen Zeit, denn wir stehen noch sehr gut da“, sagte Vorstandschef Stefan Fuchs am Montag dieser Zeitung. „Umsatz und Ergebnis werden im laufenden Jahr zwar geringer ausfallen als erhofft, sind aber immer noch in einem wirtschaftlich soliden Rahmen.“ Deshalb sei auch kein Stellenabbau geplant: „Kein Mitarbeiter muss um seinen Job bangen.“ Abgesagt sei allerdings der bereits budgetierte Aufbau zusätzlicher Jobs.

Das erfolgsverwöhnte Unternehmen hatte vor rund einer Woche seine Jahresprognose aufgegeben. Nachdem das Betriebsergebnis im ersten Halbjahr um ein Fünftel schwächer als im Vorjahr war und auch der Umsatz leicht zurückging, glaubt der M-Dax-Konzern nicht mehr daran, seine ohnehin schon bescheidenen Ziele zu erreichen. Vor allem die schwächelnde Automobilindustrie (Hauptkunde von Fuchs) macht den Mannheimern zu schaffen. Eine neue Prognose kündigte das Unternehmen für Anfang August an.

Regelung gilt bis auf Weiteres

Fuchs hatte im Gesamtjahr eigentlich ein Umsatzwachstum von bis zu vier Prozent erwartet und deshalb geplant, weltweit rund 300 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, etwa 50 in Mannheim. „Diese Stellen werden so nicht kommen“, sagte Stefan Fuchs. Auch bei der Wiederbesetzung frei werdender Positionen werde man genau hinsehen. Von einem generellen Einstellungsstopp wollte der Vorstandschef aber nicht sprechen. „Wo es notwendig ist, werden wir die Stellen wiederbesetzen. Wir sind nur einfach vorsichtiger“. Diese Regelung gelte bis auf Weiteres. „Wir müssen erst wieder bessere Sicht haben.“ Stefan Fuchs erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Belegschaft in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent gewachsen sei. „Das muss erstmal verdaut werden“, sagte er.

Auch an den geplanten Ausgaben werde nicht gerüttelt: „Wir halten vollumfänglich an den geplanten Investitionen fest. Kein Großprojekt wird gestoppt“, so der Vorstand. Gleiches gelte für die Ausrichtung, die nicht infrage stehe. Unabhängig von der schwächeren Geschäftslage feile das Unternehmen aber an seiner „Strategie 2025“, die künftige Wachstumsfelder ausloten solle. Fuchs Petrolub will in den kommenden Jahren rund 50 Millionen Euro am Stammsitz in Mannheim investieren, unter anderem in eine neue Firmenzentrale und ein weiteres vollautomatisches Hochregallager.

Betriebsratschef Jens Lehfeldt zeigte sich vergleichsweise gelassen: „Mit den eingeleiteten Maßnahmen können wir leben“, sagte der Arbeitnehmervertreter. Natürlich habe er sich – genau wie der Vorstand – die zusätzlichen Stellen gewünscht, aber dass sie jetzt nicht kämen, tue keinem wirklich weh. „Mir ist wichtig, dass die Stammbelegschaft sicher ist, und ich gehe davon aus, dass dies auch so bleibt.“ Eine Beschäftigungssicherung, die vor betriebsbedingten Kündigungen schützt, gibt es bei Fuchs nicht. „Ich sehe auch keine Notwendigkeit“, so Lehfeldt.

Die Mannheimer hatten schon im Herbst eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben. Solche Mitteilungen müssen von börsennotierten Aktiengesellschaften immer dann veröffentlicht werden, wenn der prognostizierte Gewinn niedriger als zunächst erwartet ausfällt. An der Börse kommt das in der Regel schlecht an, weil das Vertrauen in die Unternehmensführung erschüttert wird.

Auch die jüngste Fuchs-Gewinnwarnung hatte vor rund einer Woche einen Kursrutsch ausgelöst. In der Folgezeit erholte er sich aber wieder und lag am Montag annähernd auf dem Ausgangsniveau. Zuvor hatten bereits mehrere Banken ihr Kursziel gesenkt.

