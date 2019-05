Schwache Automärkte bremsen Fuchs Petrolub

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat einen schwachen Start hingelegt. Im ersten Quartal 2019 verharrte der Umsatz des Mannheimer MDax-Konzerns mit 643 Millionen Euro exakt auf dem Vorjahresniveau. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel um 16 Prozent auf 77 Millionen Euro. Das Gesamtergebnis betrug 55 Millionen Euro, dies ist ein Rückgang von 18 Prozent.

Vorstandschef Stefan Fuchs sagte, das erste Quarttal sei „in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld „erwartungsgemäß schwach“ ausgefallen. Das Unternehmen ist stark von der Automobilindustrie abhängig. Ein Drittel der Umsätze werden dort erzielt. Besonders in China, aber auch in Deutschland gingen diese zurück. Dagegen entwickelte sich das Geschäft in Nord- und Südamerika positiv und machte die Wachstumsverluste in den anderen Märkten wieder wett. Insgesamt sprach der Vorstandschef mit Blick auf den Gesamtumsatz dennoch von einem „stattlichen Ergebnis“.

Fuchs rechnet damit, dass die Geschäfte in Asien im zweiten Halbjahr wieder besser laufen werden. Ein Grund dafür sei die Mehrwertsteuersenkung in China. Auch deshalb peilt der Konzern beim Umsatz in diesem Jahr ein Plus von zwei bis vier Prozent an und hält damit an seiner Prognose fest. Das gilt auch für das operative Ergebnis. Der Schmierstoffhersteller kalkuliert mit einem Minus von fünf bis acht Prozent. Der Hauptgrund dafür sind nach den Angaben des Unternehmens neben den höheren Rohstoff- und Personalkosten die Investitionen von 180 Millionen Euro in diesem Jahr. „Trotz erschwerter Rahmenbedingungen halten wir an unserer Investitionsoffensive fest“, sagte Fuchs.

Die Mitarbeiterzahl wuchs weltweit im Vergleich zum Vorjahresquartal von 5235 auf 5456. In Mannheim stieg die Zahl der Beschäftigten um elf auf 968. In den vergangenen Jahren wurde nach Angaben des Vorstandschefs der Mitarbeiterstamm in der Quadratestadt um rund ein Viertel verstärkt.

