0:0 für Bayer-Trainer Herrlich «wie eine Niederlage»

Leverkusen (dpa) - Heiko Herrlich konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. «Das fühlt sich eher wie eine Niederlage an», sagte der Fußball-Lehrer von Bayer Leverkusen nach dem 0:0 gegen den FC Augsburg.

Ein Sieg hätte gut getan angesichts der Aufgaben, die seinem Team im Kampf um die Champions League bevorstehen. In Leipzig, gegen Frankfurt und in Dortmund - Bayer trifft in den kommenden drei Bundesligaspielen auf die direkte Konkurrenz.

«Es ist alles ganz dicht und ganz eng», sagte Herrlich. Er weiß, dass 45 Punkte noch immer eine Ausgangsposition bieten, die das Erreichen der Königsklasse möglich machen. «Es liegt an uns», bemerkte Bayer-Stürmer Julian Brandt. Dessen vermeintliches Siegtor in der 64. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung seines Kollegen Leon Bailey nach Videobeweis nicht anerkannt. «Ich will es nicht anzweifeln», sagte Herrlich zu dieser Szene.