1. FC Kaiserslautern taumelt dem Abgrund entgegen

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich im freien Fall und taumelt der Abstiegszone in der 3. Fußball-Liga entgegen. Die Pfälzer unterlagen am Freitagabend dem Tabellendritten MSV Duisburg mit 1:3 (0:2). Erneut waren es folgenreiche Patzer in der Defensive, die einen Punktgewinn unmöglich machten. „Die individuellen Fehler müssen wir unbedingt abschalten“, betonte Trainer Boris Schommers. „So haben wir verdient verloren.“

Insbesondere auswärts offenbaren sich die eklatanten Schwächen im Abwehrverhalten schonungslos: 19 der insgesamt 25 Gegentore kassierte der FCK in den erst sechs Partien in der Fremde. Im Abwehrzentrum ließen Kevin Kraus und Gino Fechner jegliche Abstimmung vermissen. Weil auch Linksverteidiger Janek Sternberg völlig neben sich stand, hatte der MSV ein leichtes Spiel. Unter dem Flutlicht des Duisburger Abendhimmels zeigte sich auch bei den Lauterer Angriffsbemühungen das bekannte Schema. Zwar mit guten Ansätzen, ohne jedoch die benötige Effektivität. „Die Jungs arbeiten hart daran, aber das geht nicht von heute auf morgen. Die Zeit brauchen wir“, erklärte Schommers.

Der früher Nürnberger übernahm den Trainerposten vor einem Monat von seinem erfolglosen Vorgänger Sascha Hildmann. Gebessert hat sich seither dennoch kaum etwas. Schommers Bilanz ist äußerst ernüchternd. Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen stehen zu Buche. Noch steht der FCK einen Zähler vor der Abstiegszone. Doch mit der Ausbeute von 13 Zählern aus zwölf Partien steuert der viermalige deutsche Meister auf den existenzbedrohenden Abstieg zu.

Der Zweitliga-Absteiger aus Duisburg sorgte durch die Tore von Lukas Daschner (11.), Moritz Stoppelkamp (24.) und Leroy-Jacques Mickels (52.) für klare Verhältnisse. Timmy Thiele verkürzte nur noch zum 1:3 (73.). „Die Mannschaft hat weiter an sich geglaubt, die Moral stimmt“, konnte Schommers dem Auftritt auch etwas positives abgewinnen.

Kellerduell in Chemnitz

Die Roten Teufel sind zum Punkten verdammt. Am Sonntag muss die Schommers-Elf auswärts ran, zum wichtigen Kellerduell beim Tabellenvorletzten, dem Chemnitzer FC. Doch ohne eine deutliche Leistungssteigerung werden es die Pfälzer auch dort enorm schwer haben. dpa

