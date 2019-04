1899 im Halbfinale der Youth League

Hoffenheim.Die U-19-Fußballer der TSG 1899 Hoffenheim stehen im Halbfinale der Youth League. Die Kraichgauer gewannen die Regenschlacht gegen die Talentschmiede des spanischen Rekordmeisters Real Madrid mit 4:2 (2:1). „Die Bedingungen waren nicht optimal, aber die Mannschaft hat super gekämpft und verdient gewonnen“, fand TSG-Trainer Marcel Rapp.

Die Gastgeber kamen im Dietmar-Hopp-Stadion gut ins Spiel: Nach einer mustergültigen Vorarbeit schloss Max Geschwill ab – 1:0 (9.). Aber es sollte noch besser kommen, denn Filip Stojilkovic legte drei Minuten später das 2:0 nach. Real berappelte sich aber und kam durch Alberto zum Anschlusstreffer (18.).

Tim Linsbichler sorgte mit dem 3:1 für die Vorentscheidung (73.). Madrid schöpfte nach dem 3:2 durch Pedro Ruiz noch einmal Hoffnung (85.), doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt, denn in der Nachspielzeit setzte Linsbichler noch das 4:2 drauf. Im Halbfinale trifft 1899 am 26. April in Nyon (Schweiz) auf den FC Porto.

