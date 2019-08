2500 Fans heißen die Adler willkommen

Mannheim.Mit der traditionellen „The Boys Are Back In Town“-Party haben die Adler Mannheim am Freitagabend die neue Eishockey-Saison nun auch offiziell eingeläutet. Beim amtierenden deutschen Meister aus der Kurpfalz standen bei der Vorstellung des Teams für die Saison 2019/2020 natürlich besonders die Neuzugänge im Blickpunkt der 2500 zur SAP Arena gekommenen Fans. Neu sind auch die Adler-Trikots für die anstehende DEL-Saison, die am Freitag von Adler Geschäftsführer Matthias Binder und Matthias Schöner, Leiter Vertrieb Privat und Gewerbekunden der MVV Energie, präsentiert wurden. Die DEL-Trikots der Adler präsentieren sich im klassischen Blau (Heimtrikot), Weiß (Auswärtstrikot) und Rot (Alternativtrikot), wobei der glänzende, goldene Aufnäher für den amtierenden DEL-Champion ebenso nachhaltig ins Auge fällt, wie der nun weit aufgerissene Adler-Schnabel. and

