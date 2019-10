3. Liga wieder zweigleisig?

Frankfurt.Auf der Suche nach neuen Wegen in der Nachwuchsförderung hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff die Wiedereinführung der zweigleisigen 3. Fußball-Liga ins Spiel gebracht. Der Verband mache sich „Gedanken darüber, welche Strukturen wir für einen besseren Werdegang der Spieler ändern müssen“, sagte Bierhoff in einem „kicker“-Interview (Montag).

„Ein Beispiel: die 3. Liga. Würde es helfen, sie in Zukunft wieder zweigleisig laufen zu lassen, oder sogar dreigleisig?“, fragte Bierhoff. „Das könnte eine Möglichkeit sein, jüngeren Spielern mehr Spielmöglichkeiten zu geben. Aktuell fehlt die Auswahl an jungen deutschen Spielern, wie es zum Beispiel vor zehn Jahren der Fall war.“

Die 3. Liga in der aktuellen Form war zur Saison 2008/2009 eingeführt worden. Zuvor war in einer zweigleisigen (Nord und Süd) Regionalliga unterhalb der 2. Bundesliga gespielt worden. Bierhoff äußerte die Gedankenspiele im Rahmen des DFB-Projekts „Zukunft“, mit dem sich der Verband für den Konkurrenzkampf mit anderen führenden Fußball-Nationen aufstellen will. dpa

