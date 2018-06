Ägypten zittert um die Schulter des Nationalhelden

Anzeige

Gestern dann das nächste Indiz für sein wohl absehbares Comeback: Salah traf nach einer Spezialbehandlung in Madrid in seinem Heimatland ein. Er wird nun erst noch Zeit mit seiner Familie verbringen, bevor er am Samstag in Kairo zur Nationalmannschaft stoßen soll. Tags darauf bricht der Tross zur WM auf.

Salah ist aber vielmehr. Salah ist eine Projektionsfläche. Die Hysterie um ihn am Nil kennt kaum Grenzen: Nach seiner Verletzung im Champions League-Finale fluteten Ägypter die Social-Media-Konten des spanischen „Übeltäters“ Sergio Ramos.

Präsident Abdel Fattah al-Sisi erkundigte sich selbst per Telefon nach dem Gesundheitszustand des Liverpool-Stars. Die autoritäre Führung in Kairo hat in Salah einen Helden gefunden, an dem sich die staatliche Propaganda bedienen will, um die Moral der Ägypter inmitten wirtschaftlicher Turbulenzen zu heben. Salah ist einer der Wenigen, der das Land zurzeit eint. dpa

