Özil & Co. würde der Titel helfen

London.Beim FC Arsenal war die Stimmung nach dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League eher gedämpft. Für das peinliche 1:2 (0:2) gegen Östersunds FK gab es Pfiffe. Das Ergebnis reichte den Gunners nach dem 3:0 im Hinspiel zwar zum Weiterkommen, war aber keine gute Generalprobe für das Ligapokal-Endspiel gegen Manchester City am Sonntag. „Wir hatten Probleme, weil wir selbstgefällig waren und nicht fokussiert“, sagte der verärgerte Trainer Arsène Wenger, der den angeschlagenen Mesut Özil geschont hatte. Gegen Man City braucht seine Mannschaft am Wochenende eine deutliche Leistungssteigerung.

Eigentlich gilt der Ligapokal in England als unwichtig, manchen Clubs sogar als lästig. Doch nach dem peinlichen FA-Cup-Aus gegen Zweitligist Nottingham Forest und angesichts 27 Punkten Rückstand auf Man City in der Premier League hat der Ligapokal für Arsenal auf einmal an Wert gewonnen. „Alles, was man gewinnen kann, ist von großer Bedeutung“, erklärte Wenger. „Jede Trophäe ist nun schwer zu gewinnen, weil so viele Teams darum kämpfen.“

Wenger will Lücke schließen

Außerdem ist der Ligapokal der einzige nationale Titel, den Wenger in England noch nicht geholt hat – eine Lücke, die der einstige Trophäen-Sammler gern schließen will. „Ja, natürlich“, betonte er.