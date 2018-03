Überragender FC Bayern feiert lockeren Sieg

Anzeige

Freiburg.Mit ungewöhnlichen Vatergefühlen hat Thomas Müller dem FC Bayern München zum nächsten Sieg auf dem Weg zur 28. deutschen Meisterschaft geschossen. „Ich habe mich so ein bisschen anstacheln lassen. Gestern Abend ist mein erstes Fohlen der Saison auf die Welt gekommen, also ich bin praktisch frisch Papa geworden“, sagte der überragende Müller nach dem 4:0 (2:0) beim SC Freiburg. Der Nationalspieler erzwang das Eigentor von Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow (25.) zur Führung und sorgte in der 69. Minute für die Entscheidung.

Die weiteren Münchner Treffer erzielten Corentin Tolisso (28.) mit einem traumhaften Distanzschuss und Nationalstürmer Sandro Wagner (55.). Damit hat die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes neun Spiele vor Saisonende weiter 20 Punkte Vorsprung vor dem zweitplatzierten FC Schalke 04. „Wir haben ein überragendes Spiel in allen Belangen gemacht“, sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes. „Ich war sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Das war eins unser besten Spiele der Saison.“

Streich dementiert Kontakte

Die von Trainer Christian Streich, der angeblich von den Bayern umworben wird, betreuten Freiburger waren gegen den Fußball-Rekordmeister chancenlos. „Ich will nicht weiter drauf eingehen. Wir springen nicht über jedes Stöckchen, was uns hingehalten wird. Das ist weder für uns ein Thema, noch für die Bayern“, sagte Freiburgs Sportdirektor Jochen Saier zu den Spekulationen.