Abpfiff für den Rest des Jahres

Mannheim.Es hatte sich angedeutet. Nun herrscht Gewissheit. Der Badische Fußball-Verband (bfv) hat bestätigt, dass in diesem Jahr in den Amateurligen der Ball nicht mehr rollen wird. „Nachdem bei den Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vereinbart wurde, die seit 2. November 2020 geltenden Corona-Beschränkungen im Wesentlichen bis zu den Weihnachtsfeiertagen aufrechtzuerhalten und es damit insbesondere keine Lockerungen für den Amateursport geben wird, müssen sämtliche bis zum Jahresende 2020 terminierten Spiele im Verbandsgebiet im Badischen Fußballverband abgesetzt werden“, heißt es in einer bfv-Mitteilung.

Für Marco Annese, Trainer des Kreisliga-Aufsteigers SpVgg Ilvesheim, ist diese Maßnahme überfällig. „Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht. Für mich ist es die richtige Entscheidung, in diesem Jahr nicht mehr zu spielen, denn es wäre ein falsches Zeichen, wieder zu kicken, wenn gleichzeitig die Gastronomie und Hotellerie geschlossen hat, wo es wirklich um Existenzen geht“, sagt Annese. Auch Peter Brandenburger, Neu-Trainer beim Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau, begrüßt die offizielle Verlautbarung des bfv. „Wir hatten diese Entscheidung erwartet und deshalb ist sie für uns keine Überraschung. Man hätte nicht ab dem 1. Dezember wieder mit dem Training starten und zwei Wochen später spielen können. Die Pause war einfach zu lang und es bedarf einer längeren Vorbereitung.“

Wann und in welcher Form die Ligen fortgesetzt und zu einer Wertung geführt werden, ist derweil weiterhin offen. „Unverändert hat oberste Priorität, den Vorgaben der Spielordnung Rechnung zu tragen. Das heißt, soweit rechtlich möglich und zumutbar, vollständige Meisterschaftsrunden mit Hin- und Rückspielen zu absolvieren“, heißt es weiter in dem bfv-Schreiben.

Verschiedene Szenarien

Sollte die Saison ab Anfang oder Mitte Februar fortgesetzt werden können, würde Brandenburger für einen normalen Verlauf mit Hin- und Rückrunde plädieren. „Der Start wäre vorgezogen, die Saison müsste verlängert werden und mit ein paar englischen Wochen wäre es machbar“, sagt der 48-Jährige. Soweit einzelne Meisterschaftsrunden nicht vollständig zu Ende geführt werden können, sieht die bfv-Spielordnung dazu bereits Regelungen vor.

Sowohl die Quotienten-Regelung zur Ermittlung von Auf- und Absteigern wie in der Vorsaison, als auch die Möglichkeit zur Annullierung von Meisterschaftsrunden sind in der Spielordnung angelegt. Denkbar sind weiterhin auch Auf- und Abstiegsrunden nach einer abgeschlossenen Vorrunde.

Eine Mammutrückrunde sieht Feytullah Genc, Trainer des Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau, auf sich zukommen und hat bereits intern reagiert: „Da wir 38 Spieltage absolvieren müssen, müssten wir vielleicht schon nach 14 Tagen in die Pflichtspiele, was bedeutet, dass sich die Spieler auf jeden Fall individuell fit halten. Deshalb werden wir ihnen weiterhin Aufgaben neben der Lauftätigkeit mitgeben.“

Auch die Spieler der SpVgg Ilvesheim halten sich mit Laufeinheiten zumindest konditionell auf Stand. Trainer Annese verweist aber das damit verbundene Problem, mit dem sich alle herumschlagen müssen: „Dass es ein normales Training nicht ersetzt, darüber brauchen wir nicht zu reden.“

