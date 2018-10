Absturz schockt Leicester

Fans legen vor dem Stadion von Leicester City Blumen und Fanartikel ab. © dpa

Leicester.Hunderte Menschen haben am Tag nach dem Hubschrauberunglück beim Stadion des englischen Erstligisten Leicester City Blumen, Fan-Schals und Trikots niedergelegt. Trauernde Fans weinten und trösteten sich gegenseitig. Auch der aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetretene Mesut Özil vom FC Arsenal nahm Anteil. „Betet für jeden, der in den Helikopter-Vorfall von Leicester involviert ist“, schrieb er bei Twitter. Noch am Dienstag hatte Arsenal mit 3:1 gegen Leicester gewonnen.

Der Helikopter des Vereinspräsidenten Vichai Srivaddhanaprabha war am Samstagabend, kurz nachdem er vom Spielfeld abgehoben hatte, auf einem Parkplatz neben dem Stadion zerschellt und in Flammen aufgegangen. Die Rettungskräfte machten zunächst keine Angaben über die Zahl der Opfer, doch es gibt kaum Hoffnung, dass die Insassen des Hubschraubers überlebt haben könnten.

Offizielle Bestätigung fehlt

Video Sport Leicester-Fans fassungslos: 'Er war einer von uns' Nach dem Absturz des Hubschraubers von Vichai Srivaddhanaprabha, Klubboss von Leicester City, ist die Bestürzung in England groß. Srivaddhanaprabha und seine Familie erfreuen sich großer Beliebtheit in Leicester - auch wegen ihres großen soziale Nach dem Absturz des Hubschraubers von Vichai Srivaddhanaprabha, Klubboss von Leicester City, ist die Bestürzung in England groß. Srivaddhanaprabha und seine Familie erfreuen sich großer Beliebtheit in Leicester - auch wegen ihres großen soziale

Die BBC berichtete unter Berufung auf eine Quelle, die der Familie von Srivaddhanaprabha nahesteht, dass der thailändische Milliardär und Leicester-City-Besitzer an Bord gewesen sein soll. Es gehört zum Ritual bei Heimspielen des Clubs, dass der Präsident per Hubschrauber ins Stadion ein- und ausgeflogen wird. Der in den blau-weißen Vereinsfarben lackierte Hubschrauber landet dafür regelmäßig am Mittelkreis. Auch Sky News berichtete unter Berufung auf eine ungenannte Quelle, Srivaddhanaprabha sei an Bord der Maschine gewesen. Offiziell bestätigt wurden die Berichte zunächst nicht.

Auch die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt. Augenzeugen berichteten von einem plötzlichen Stillstand des Heckrotors kurz nachdem der Hubschrauber im Stadion abgehoben hatte. Die Maschine habe sich daraufhin wie ein Kreisel gedreht und sei unkontrolliert abgestürzt. Einer der ersten am Unglücksort sei Leicesters Torhüter Kasper Schmeichel gewesen, berichteten Augenzeugen.

Rettungskräfte eilten zum Unfallort, machten aber zunächst keine Angaben zu Details. Leicester City kündigte an, eine Erklärung abzugeben, sobald nähere Fakten bekannt seien. dpa

