AC Mailand wirbt um Rangnick

Mailand.Der italienische Fußball-Traditionsclub AC Mailand ist einem Medienbericht zufolge am früheren Bundesligatrainer Ralf Rangnick interessiert. Der 61-Jährige solle kommende Saison Trainer und Sportdirektor beim Verein aus der Serie A werden, berichtete die „Bild“-Zeitung am Donnerstagabend. Bereits im Januar solle Rangnick als Berater einsteigen. Rangnicks Berater Marc Kosicke wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.

Rangnick hatte in Deutschland unter anderen den FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim trainiert. Seit dem 1. Juli ist er als „Head of Sport und Development Soccer“ in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk des Getränkekonzerns tätig. dpa

