Acht Minuten des Schreckens

Die Hoffnung aufs Wunder schwindet: Kölns Torwart Timo Horn. © Shutterstock

Köln.Tradition schlägt Abstiegskampf – in der fünften Jahreszeit gibt es da beim 1. FC Köln kein Wenn und Aber. Auf die Frage, ob das Schlusslicht trotz des 2:4 bei Eintracht Frankfurt am Rosenmontagzug teilnehmen werde, reagierte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck auch deshalb etwas dünnhäutig. „Wenn Sie sich unseren Trainingsplan angeschaut hätten, wüssten Sie, dass wir in den letzten Wochen viel

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2761 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.02.2018