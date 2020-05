Ärger nach Aufstiegsfeier

Saarbrücken.Eine spontane Aufstiegsparty sorgt beim Pokal-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken für Ärger. Nachdem die Rückkehr der Saarländer in die 3. Fußball-Liga nach sechs Jahren durch den Saisonabbruch in der Regionalliga Südwest am Dienstagabend feststand, waren das Trainerteam, einige Spieler und Offizielle bei Siegesfeiern der Fans aufgetaucht.

„Wir werden das Verhalten intern noch einmal deutlich ansprechen. Mir war bewusst, dass man pure Freude nicht komplett ausbremsen kann. Dennoch müssen wir uns an die Hygiene-Bestimmungen halten“, sagte Präsident Hartmut Ostermann der „Saarbrücker Zeitung“.

Nach Informationen des Blattes ist der Club-Boss sehr verärgert – zumal Ostermann zuvor auf der Internetseite des Vereins wegen des anstehenden Pokalspiels an die Vernunft appelliert hatte. Der Viertligist spielt am 9. Juni in Völklingen gegen den Bundesligisten Leverkusen. Etwas besänftigen konnte Ostermann nur der Fakt, „dass wir uns noch nicht in der Quarantäne-Phase befinden“. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020