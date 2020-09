Alemannen vor Mitlechtern gewarnt

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga sorgte diese Woche das Lorscher Derby für viel Gesprächsstoff. Die Tvgg empfing den SC Olympia, der sich vor der neuen Saison gut verstärkt hatte. Somit lastete auf den Gästen die Bürde des Favoriten. Vielleicht war dies auch das der Grund, weswegen der 1907 gegründete Traditionsverein nicht befreit aufspielte. In jedem Fall erwies sich die von Martin Weinbach trainierte Tvgg vor dem gegnerischen Tor viel effizienter und bog einen 1:2-Rückstand in einen 5:3-Erfolg um.

Damit hat sich die Olympia erst einmal aus dem Kreis der Titelanwärter verabschiedet. Auf der anderen Seite zählt die Tvgg zählt nach zwei Siegen in Folgen nicht mehr zu den Mannschaften mit hohem Gefährdungspotenzial in der Abstiegsfrage. Das dürften gerade die Verantwortlichen des FC Alemannia Groß-Rohrheim aufmerksam zur Kenntnis genommen haben. Nach eher mäßigem Saisonstart gastiert die Alemannia nun bei der KSG Mitlechtern, die vom früheren Bürstädter Spieler Chris Schamber trainiert wird.

Die bodenständigen Mitlechterner, die sich schon seit vielen Jahren über das Kollektiv definieren, hat Schamber innerhalb eines guten Jahres zu einer schlagkräftigen Einheit geformt, der zugetraut werden kann, oben mitzuspielen.

Ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt zudem, dass die KSG aus dem Rimbacher Gemeindeteil nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Groß-Rohrheimer ist. Von den ausgetragenen 19 Begegnungen entschied Mitlechtern neun für sich. Fünfmal verließ der FC Alemannia den Platz als Sieger und weitere fünf Male endete das Aufeinandertreffen unentschieden.

TV Lampertheim – SV Fürth

Einst spielte er beim VfR Bürstadt in der eingleisen Zweiten Liga. Inzwischen aber zählt er zu den erfolgreichsten und bekanntesten Trainern im Fußballkreis Bergstraße. Die Rede ist von Ludwig Brenner, der die Spielvereinigung Fürth nun schon in der vierten Saison trainiert. Ihm ist es gelungen, bei den Grün-Weißen aus dem Odenwald ein Spitzenteam zu formen, das in dieser Saison das Zeug für ganz weit oben hat.

Wollen die Fürther dran bleiben, müssen sie beim TV Lampertheim unbedingt punkten. Kein einfaches Unterfangen, denn dass es der TVL mit jeder Mannschaft der Liga aufnehmen kann, hat er gerade beim 5:3-Heimsieg über die hochgewetteten Unter-Abtsteinacher gezeigt.

TSV Auerbach – VfR Bürstadt

Findet die Begegnung statt oder nicht? Wurde schon das Auswärtsspiel des VfR Bürstadt aufgrund eines Corona-Verdachtfall im VfR-Lager am vergangenen Mittwoch in Birkenau abgesagt, so entscheidet sich erst kurzfristig, ob die Bürstädter am Sonntag zur TSV Auerbach anreisen werden. Falls die Begegnung dort um 15.30 Uhr angepfiffen wird, steht der VfR beim von Tunjo Bozanovic trainierten Meisterschaftsfavoriten vor einer schweren Auswärtshürde.

Spielfrei sind die Lampertheimer Azzurri. Somit hat deren Trainer Martin Göring die Gelegenheit, einen der kommenden Gegner zu beobachten. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.09.2020