Alles gut, aber …

Stuttgart.Es ist nicht so lange her, da stand beim VfB Stuttgart alles und jeder infrage. Der neue Trainer. Der Manager. Die Mannschaft. Jetzt mag man mit Fug und Recht behaupten, dass genau das in den vergangenen Jahren ein Dauerzustand beim schwäbischen Bundesligisten gewesen ist. Aber die Wucht der Kritik, die Häme und der Spott im Januar dieses Jahres waren dann selbst für die stets etwas unruhigen Verhältnisse am emotionalen Fußball-Standort Stuttgart etwas außergewöhnlich.

Tayfun Korkut hatte damals gerade den Trainerjob beim abstiegsbedrohten Erstligisten übernommen – und nachdem er bei seinen vorherigen Stationen eher durchschnittlich erfolgreich war, entlud sich ein „Tayfun der Empörung“ (Stuttgarter Nachrichten) über dem VfB. An der Geschäftsstelle wurde sogar eine Grabkerze aufgestellt und der Niedergang beschworen – doch unter dem neuen Coach avancierten die Schwaben zur zweitbesten Rückrundenmannschaft und wurden Siebter. Keine Frage: Korkut erwies sich als die nächste richtige Personalentscheidung von Manager Michael Reschke, der beim Traditionsverein fast alles auf links drehte.

Radikaler Umbau seit 2017

„Als ich angefangen habe, hatte ich mit Blick auf den damaligen Kader extreme Bauchschmerzen. Da hätte ich eingeschlagen, wenn mir jemand zugesichert hätte, wir werden Sechzehnter“, verriet der Sportvorstand gerade erst in der „FAZ“. Im August 2017 hatte er seine Arbeit beim damaligen Aufsteiger aufgenommen, anschließend baute der Rheinländer radikal das Team um und agiert seitdem als gewiefter Kaderplaner.

Reschke verfolgt dabei eine klare Strategie. Er hat Routiniers wie Dennis Aogo, Andreas Beck, Gonzalo Castro, Daniel Didavi und Mario Gomez geholt, die es in der Gegenwart richten sollen. Und der Manager hat an die Zukunft gedacht, als er die jungen Erik Thommy, Santiago Ascacibar, Pablo Maffeo, Borna Sosa, Marc-Oliver Kempf und Nicólas González verpflichtete. Einige von ihnen sind schon jetzt Stammkräfte, andere sollen es noch werden.

Auffällig ist Reschkes Vorliebe für deutsche Profis. „Mentalität, Sprache – das spielt eine Rolle“, sagt der Manager, der mit seiner Personalauswahl zufrieden ist. Das Team komme der Idealvorstellung des Kaders, der für einen Verein wie den VfB realistisch möglich und perspektivisch interessant sei, sehr nahe.

14 Spieler holte der 60-Jährige bislang nach Stuttgart. Mit der Mannschaft, die im Sommer 2017 in die Bundesliga aufstieg, hat der VfB im Sommer 2018 nur noch wenig gemein. Torjäger Simon Terodde spielt schon wieder in der 2. Liga – und andere wie die zuverlässige Zweitliga-Stammkraft Marcin Kaminski keine Rolle mehr.

Reschke denkt und plant in deutlich größeren Dimensionen. Binnen eines Jahres schnellte der Marktwert der Mannschaft von 58,6 auf 154,9 Millionen Euro in die Höhe – was natürlich mit der allgemeinen und kaum greifbaren Preisentwicklung, aber auch der Arbeit von Korkut zu tun hat. Er hat Spieler besser gemacht – und vor allem viele Partien gewonnen, weshalb die anfängliche Skepsis der Euphorie und Vorfreude auf die neue Runde gewichen ist.

Kann Korkut Spielkultur?

Zum „Tag der Fans“ kamen 100 000 Menschen, alle Neuzugänge waren schon sehr früh verpflichtet, kein einziges Freundschaftsspiel wurde verloren. Keine Frage, besser hätte es kaum laufen können, doch dann kam der Stimmungskiller namens Hansa Rostock. In der 1. Runde des DFB-Pokals scheiterten die Schwaben am Drittligisten. „Es gehört zum Fußball dazu, dass man mit Rückschlägen umgehen kann“, sagte Reschke anschließend und bemühte sich gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“, die Gemüter zu beruhigen: „Es wird uns auch dieses Mal gelingen, wieder vernünftig aufzustehen. Wir sind gefestigt und von einer Krise ganz weit entfernt.“

Zweifel an Korkut bleiben dennoch: Mit einfachen Mitteln brachte er den VfB auf Kurs. Der Trainer coachte ohne Firlefanz, sondern lieber pragmatisch. Oder anders ausgedrückt: Der 44-Jährige verpasste dem Team eine destruktive Spielweise. Das sah dann so aus: Hinten sicher stehen, mit langen Bällen die Doppelspitze in Szene setzen, früh in Führung gehen – und dann Schotten dicht. Das war selten schön anzusehen, aber erfolgreich – was übrigens viel über die Qualität der Bundesliga aussagt. Doch nun stellt sich die Frage: Kann Korkut die Mannschaft entwickeln? Kann er Spielkultur vermitteln? Stimmt in Zukunft nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Erlebnis? Reschke warnt davor, die Rückrunde als Maßstab zu nehmen und vom Ziel Europapokal zu sprechen. „Wir sehen uns mit Clubs wie Frankfurt, Augsburg, Bremen, Berlin und Wolfsburg auf Augenhöhe“, sagt der Manager und legt sich fest: „Der VfB wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Das traditionell recht nervöse Club-Umfeld wird gewiss ganz genau hinschauen.

