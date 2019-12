Amazon zeigt Champions League

Berlin.Den Fußball-Fans droht in der Champions League ein Abo-Chaos: Ab der Saison 2021/22 steigt Amazon in die Königsklasse ein. Das Dienstag-Topspiel wird ausschließlich beim Streamingdienst des US-Internetriesen zu sehen sein. Wer den Zuschlag für die weiteren Rechtepakete bekommt, ist offen. Aber gut eineinhalb Monate dem Kauf der EM-Rechte 2024 von Telekom wird deutlich, dass es für die TV-Zuschauer immer unübersichtlicher wird.

Die weiteren Kandidaten für die Übertragungen in Deutschland hielten sich bedeckt – sowohl die Rechteinhaber Sky und DAZN als auch die Telekom und die Free-TV-Sender ARD, ZDF und RTL. Die Champions-League-Rechte gelten nach denen für die Bundesliga als die wertvollsten. Nach dem Verkauf des ersten Rechtepakets geht es nun in eine neue Bieterrunde – und in der stehen Sky und DAZN unter Druck. dpa

