Angeknackst in den Endspurt

München.Es war ein bemerkenswert einfacher und eben doch sehr aussagekräftiger Satz. Vor ein paar Monaten sagte Offensivspieler Jacob Bruun Larsen über die Gründe für seinen steilen Aufstieg bei Borussia Dortmund, dass er jetzt einen Trainer habe, der ihn besser mache. Gemeint war Lucien Favre, der zuvor schon von einem Mann als detailverliebter und harter Arbeiter geadelt worden war, der es wissen muss: Max Eberl. Als Sportdirektor arbeitete er bei Borussia Mönchengladbach fast fünf Jahre mit Favre zusammen. Der 45-Jährige hat also ein ziemlich genaues Bild davon, wie dieser Trainer tickt, dass sich Favre stets Gedanken macht und viele kleine Veränderungen zu großen Fortschritten führen. Insofern ist das, was der BVB in dieser Saison zeigt, vor allem ein Trainer-Werk.

Auch fürs Topspiel in München hatte sich der Schweizer etwas überlegt. Doch ausgerechnet diesmal, als die Fußball-Welt auf das Gipfeltreffen schaute, ging sein Plan schief. Er ließ Mario Götze draußen und verschob seinen wichtigsten Spieler Marco Reus in die Sturmspitze, obwohl „jeder weiß, dass das nicht meine Lieblingsposition ist“, wie der Dortmunder Kapitän nach dem 0:5-Debakel meinte, allen voran aber die „katastrophale“ Gesamtleistung in den Vordergrund rückte.

Trotzdem musste Favre natürlich erklären, was er sich denn jetzt genau gedacht hatte. „Es ist leicht zu sagen, dass es eine falsche Idee war. Aber wir haben es so gemacht, weil wir Läufe in die Tiefe haben wollten“, erklärte der 61-Jährige seinen Plan mit dem überraschend in der Startelf stehenden Mahmoud Dahoud, der mit einem Pfostenschuss die Chance zur BVB-Führung hatte (6.). Doch danach brach das Ungemach über die Westfalen herein, auch weil die Bayern immer wieder über Kingsley Coman auf dem linken Flügel gefährlich vors Tor kamen. Der Dortmunder Lukasz Piszczek war als Außenverteidiger nach achtwöchiger Verletzungspause mit dem Franzosen hoffnungslos überfordert, auch diese Maßnahme des Trainers ging also schief. „Man hat gesehen, dass Lukasz zwei Monate nicht mehr gespielt hat. Aber er hat die ganze Woche gut trainiert. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er nicht gespielt hätte“, gab Favre zu.

Es wäre allerdings eindeutig übertrieben, den Trainer allein wegen seiner Aufstellung für diese desolate Leistung verantwortlich zu machen. Unter dem Strich enttäuschte mit Ausnahme von Torwart Roman Bürki der gesamte BVB, der angeknackst in den Endspurt geht. Auch Michael Zorc missfiel der Auftritt seines Teams, das bisweilen orientierungslos, ängstlich und heillos überfordert wirkte. „Wir waren mental nicht in der Lage, das Spiel so zu spielen, wie wir es können. Das erste Tor war eine Standardsituation, einfacher geht es nicht mehr. Das zweite Tor war fast ein Eigentor“, sagte der Sportdirektor, der das Geschehene ebenfalls bemerkenswert einfach und eben doch sehr aussagekräftig zusammenfasste: „Wir hätten auch mit der Aufstellung 11-0-0 spielen können, dann hätten wir trotzdem 0:5 verloren.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019