Angriff auf den Branchenführer

Leipzig/Sinsheim.Für seinen neuen Club hat Julian Nagelsmann einen klaren Masterplan. Nach drei Jahren als Chefcoach und Aufbauhelfer bei der TSG 1899 Hoffenheim will der 31-Jährige RB Leipzig in der Spitze der Fußball-Bundesliga weiter etablieren und Branchenführer FC Bayern attackieren. Titel sind das Ziel. Und eine Alternative aufzubauen für junge Spieler, für die der Schritt zum deutschen Rekordmeister noch zu früh kommt. „Wir müssen schon versuchen, die Großen anzugreifen, damit Spieler sich sagen: Dann werde ich eben dort Meister“, sagte Nagelsmann in einem Interview des Fachmagazins „Kicker“.

Eine Fußball-Revolution plant er nicht in Leipzig. „Wir müssen beibehalten, was sie sehr gut können“, sagte er: „Die Art zu verteidigen, die vielen Zu-null-Spiele. Das bleibt die DNA von RB.“ Mit 29 Gegentoren stellten die Leipziger in dieser Saison unter Rangnick den Bestwert der Liga auf.

Er wechsle schon nach Leipzig, „um irgendwann Titel zu holen“, bekräftigte der 31 Jahre alte Nagelsmann. „Natürlich wollen wir so weit wie möglich oben mitspielen. Ob das gleich im ersten Jahr funktioniert, muss man sehen.“

Pokalfinale am Samstag

Nach dem zweiten Platz in der Aufstiegssaison und Rang sechs in der nachfolgenden Spielzeit schafften die Leipziger in diesem Jahr erneut den Sprung unter die besten Drei. Zudem treten die Roten Bullen an diesem Samstag im Berliner Olympiastadion im Finale gegen die Bayern um den DFB-Pokal an. Es wäre der erste große Titel in der gerade mal zehn Jahre alten Vereinshistorie. Für Ralf Rangnick wird es die vorerst letzte Partie als Trainer sein, er arbeitet von der neuen Saison an wieder nur noch als Sportdirektor.

Der 60-Jährige unterstrich jüngst ebenfalls die Ambitionen des Clubs. Man habe nichts dagegen, in der kommenden Spielzeit „ein oder zwei Plätze besser“ abzuschneiden, hatte er am Sonntag im „Doppelpass“ des Senders Sport1 gesagt. Rangnick kündigte dabei auch an, in der nächsten Saison die Spiele wieder von der Tribüne aus zu verfolgen und nicht mit auf der Bank Platz zu nehmen.

Auch so ist der Druck auf Nagelsmann groß. Rangnick hat die Mannschaft seit der Übernahme von Ralph Hasenhüttl vor einem Jahr noch einmal weiterentwickelt. Das zeigte unter anderem die Serie von 15 Ligaspielen ohne Niederlage bis zum 1:2 am finalen Spieltag beim SV Werder Bremen. Darunter auch das 0:0 gegen die Bayern. Die Teilnahme an der Champions League stand bereits nach dem 31. Spieltag fest, dazu kommt der Durchmarsch ins DFB-Pokalfinale.

Leipzig werde in der Lage sein, die Liga spannender zu gestalten, meinte Nagelsmann. Der Verein, der im Besitz des österreichischen Getränke- und Medienunternehmens Red Bull ist, könne mit dem FC Bayern nicht konkurrieren, was Gehälter und Ablösesummen angehe. „Das ist noch eine andere Welt“, sagte Nagelsmann: „Aber du kannst um Titel konkurrieren mit einer hungrigen Mannschaft.“

Der letzte vielversprechende deutsche Nachwuchsakteur, den die Leipziger übrigens verpflichten konnten, war vor drei Jahren Timo Werner. Auf die Frage, wie groß seine Hoffnung seien, dass Werner bleibe, entgegnete Nagelsmann: „Das kann ich schwer sagen.“ Werner soll verkauft werden, sollte er seinen Vertrag nicht vorzeitig verlängern. Dieser ist bis Ende Juni nächsten Jahres gültig.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019