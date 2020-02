Angst in Überzahl

Karlsruhe.Die Profis des Karlsruher SC konnten es sich nicht erklären. Mit ratlosen Gesichtern verließen sie nach dem 1:1 (1:0) gegen den VfL Osnabrück am Sonntag den Rasen des Wildparkstadions, das späte Ausgleichstor durch Marcos Alvarez hatte sie geschockt. „Wenn du nicht die Eier hast, Mut und Spaß am Fußball zu haben, dann bist du zweiter Sieger“, kritisierte Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek mit deutlichen Worten. Zuvor hatte es der Abstiegskandidat der 2. Fußball-Bundesliga trotz mehr als einer Stunde in Überzahl nicht geschafft, das siebte sieglose Spiel in Serie zu verhindern. „Mit einem Mann mehr kann ich’s nicht nachvollziehen, dass man so einbricht“, sagte Wanitzek.

Eichner ernüchtert

Philipp Hofmann (45.+4) hatte den KSC mit dem ersten Ligatreffer seit dem 14. Dezember in Führung gebracht. Anschließend gelang Alvarez in der dritten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich gegen viel zu passive Gastgeber. Dabei waren die Badener schon ab der 29. Minute nach der Roten Karte gegen Assan Ceesay in Überzahl. Ceesay hatte KSC-Verteidiger Dirk Carlson bei einem Klärungsversuch mit dem Stollen am Kopf erwischt, Carlson musste anschließend mit einer blutenden Kopfwunde ins Krankenhaus. Den fälligen Elfmeter verschoss Wanitzek (33.). Auch Hofmanns Tor brachte danach keine Sicherheit.

„Je länger die zweite Halbzeit ging, desto mehr ist die Angst der Spieler in den Köpfen zurück gekommen“, sagte ein ernüchterter KSC-Trainer Christian Eichner. Nach dem dritten sieglosen Spiel unter seiner Regie konnte der neue Coach erneut keine Argumente für ein langfristiges Engagement sammeln. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020