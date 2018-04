Anzeige

Hamburg.Die ARD setzt auf Überraschungsjoker Philipp Lahm, das ZDF auf TV-Routinier Oliver Kahn – und beide Sender haben ein gemeinsames WM-Studio. Aus Baden-Baden werden die Experten die 64 Spiele der Weltmeisterschaft kommentieren und analysieren, wie beim Confed-Cup 2017 erprobt. Nur Philipp Lahm wird direkt vom Tegernsee im neuen Format „Weltmeister im Gespräch“ mit Moderatorin Jessy Wellmer erläutern, „wie sich Spieler vor einem K.o.-Spiel“ fühlen. Am Montag stellten die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Mannschaften vor Kameras und Mikrofonen vor.

Live aus Russland werden vom 14. Juni an alle Partien auch der deutschen Nationalmannschaft übertragen. Die Eröffnungspartie Russland gegen Saudi-Arabien (17 Uhr) übernimmt die ARD mit Tom Bartels als Live-Kommentator. Er ist auch am Mikrofon, wenn Deutschland am 23. Juni (20 Uhr) gegen Schweden spielt.

Das ZDF steigt am 16. Juni ein und lässt tags darauf Oliver Schmidt das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko (17 Uhr) begleiten. Das Zweite zeigt ebenfalls die Partie Südkorea gegen Deutschland am 27. Juni mit Bela Réthy als Kommentator, der seine siebte WM bestreitet (16 Uhr). Für alle übrigen Partien wechseln sich beide Sender ab. Als einzige weibliche TV-Stimme wird Claudia Neumann aus dem Stadion zu hören sein. Für die ARD ist Moderator Gerhard Delling nah an der deutschen Mannschaft, beim ZDF ist es Katrin Müller-Hohenstein.