ARD und ZDF zeigen sämtliche Spiele

Berlin.Fans des Frauenfußballs kommen bei der WM in Frankreich bei ARD und ZDF auf ihre Kosten. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender zeigen alle Spiele des Turniers. Die Begegnungen der deutschen Mannschaft sowie ausgewählte Partien wie das Eröffnungsspiel werden in den Hauptprogrammen übertragen. Weitere Partien laufen im Internet unter den Adressen sportschau.de oder ZDFsport.de. Die erste Partie der deutschen Mannschaft gegen China zeigt am 8. Juni (14.30 Uhr) die ARD. Deutschland gegen Spanien am 12. Juni (17.30 Uhr) läuft im ZDF. Das letzte Vorrunden-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Südafrika am 17. Juni (17.15 Uhr) überträgt wieder die ARD. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019