Auch der zweite Trainerwechsel verpufft

Berlin.Auf ein ausgiebiges Studium der Hauptkonkurrenz im Abstiegskampf wollte Bruno Labbadia nach Ausbau der eigenen Sieglos-Serie lieber verzichten. „Ostern fällt absolut ins Wasser“, sagte der Coach des VfL Wolfsburg zu seiner Feiertagsgestaltung nach dem 0:0 bei Hertha BSC. „Ich schaue mir vielleicht lieber unser Spiel an als das Mainzer Spiel.“ Ein Fernsehprogramm, das angesichts der Qualität des Duells zweier völlig harmloser Offensivreihen im Berliner Olympiastadion wahrlich keine österliche Freude aufkommen lassen dürfte.

Nach der achten sieglosen Bundesliga-Partie in Serie müssen die Wolfsburger in der Tabelle umso mehr den Blick auf Konkurrenten wie den FSV Mainz 05 richten. Labbadia wartet weiter auf den ersten Erfolg als VfL-Coach, erstmals seit Herbst 2012 trafen die Niedersachsen in drei aufeinanderfolgenden Spielen nicht das Tor. Vor allem Maximilian Arnold sprach die prekäre Lage schonungslos an. „Das 0:0 bringt uns nicht viel“, betonte der U-21-Europameisterkapitän und sprach über ein Gefühl der Enttäuschung. „Von dem Unentschieden können wir uns nicht viel kaufen.“

Als Remis-Könige der Liga haben die Wolfsburger in dieser Saison bislang 14-mal nur einen Punkt geholt - so oft wie noch nie in ihrer Bundesliga-Geschichte. Den Rekord halten der 1. FC Köln (1991/92) und der 1. FC Kaiserslautern (1995/96) mit jeweils 18 Unentschieden.