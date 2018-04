Auch die Kaufleute trauern

Anzeige

Hamburg/Köln.Im Tierpark der Fußball-Bundesliga gibt’s künftig mehr Platz. Denn der dicke Dino aus Hamburg und der Geißbock aus Köln müssen wohl ausziehen aus dem First-Class-Gehege. Schon an diesem Sonntag könnte der Abstieg des 1. FC Köln und des Hamburger SV perfekt sein. Fehlen werden der Bundesliga der meckernde Ziegenbart und das tollpatschige 2,10-Meter-Urvieh aber allemal. Die Maskottchen stehen für zwei Traditions-Mannschaften, die das Bild der Bundesliga über Jahrzehnte prägten. Die Hamburger waren seit Liga-Start 1963 immer dabei; die Kölner, ebenfalls ein Team der ersten Stunde, stehen vor dem sechsten Abstieg. Beide bringen es zusammen auf 102 Jahre Bundesliga, neun deutsche Meisterschaften und sieben Pokalsiege.

Die Fans anderer Vereine reiben sich genüsslich die Hände. Vor allem die Norddeutschen kriegen ihr Fett weg. „Die Liga ist euch endlich los, der Dino kriegt den Gnadenstoß“, skandierten Hoffenheim-Fans.

Anziehungspunkt für die Massen

In den Führungsetagen sieht man das anders. „Aus kaufmännischer Sicht ist das fatal“, sagt Willi Lemke, einstiger Manager vom Hamburger Erzrivalen Werder Bremen. „Mit Sicherheit wird der Bundesliga etwas fehlen.“ Der gebürtige Ostholsteiner mag den Zweitligisten Holstein Kiel, gibt aber zu bedenken: „Wenn anstelle des HSV jetzt Kiel in die Stadien kommen sollte, ist das ein gewaltiger Unterschied. Der Name HSV hat immer die Massen angezogen.“