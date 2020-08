Auch Havelse verzichtet

Garbsen.Fußball-Regionalligist TSV Havelse gibt sein Heimrecht in der ersten Runde des DFB-Pokals an Bundesligagegner FSV Mainz 05 ab. „Aufgrund der Auflagen, Regeln und der Kürze der Zeit war es für uns unmöglich, in Havelse zu spielen“, sagte der Trainer und Sportliche Leiter Jan Zimmermann.

Da wegen der Corona-Pandemie in Deutschland aktuell nur Spiele ohne Zuschauer oder vor einer stark begrenzten Anzahl von Fans stattfinden dürfen, haben sich schon andere Amateurclubs wie Eintracht Norderstedt dazu entschieden, ihr Heimrecht mit dem Gegner zu tauschen. Der organisatorische Aufwand ist zu groß, das Spiel damit nicht refinanzierbar. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.08.2020