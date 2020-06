Aue stoppt den KSC-Aufschwung

Aue.Der Karlsruher SC geht mit einem Negativerlebnis und großen Abstiegssorgen in das Derby gegen den VfB Stuttgart. Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage mussten die Badener am Sonntag beim FC Erzgebirge Aue mit dem 0:1 (0:1) einen Dämpfer hinnehmen. Damit verpasste die Mannschaft von Trainer Christian Eichner erneut den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz der 2. Fußball-Bundesliga und hat drei Punkte Rückstand auf den 1. FC Nürnberg auf Rang 15. Am nächsten Sonntag steht in Karlsruhe das brisante Baden-Württemberg-Duell mit dem VfB an.

„Der letzte Tick, die letzte Entschlossenheit hat uns in den entscheidenden Situationen einfach gefehlt“, sagte Eichner. „In der Summe haben wir den Torwart von Aue nur einmal zu einer Parade zwingen müssen. Das ist zu wenig.“ dpa

