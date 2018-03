Auf wackeligem Grund

Martin Kind, der die 50+1-Debatte in Gang gebracht hat, weil er mit einer Ausnahmeregelung die Mehrheit an der Kapitalgesellschaft bei Hannover 96 übernehmen will, entzieht sich den Überlegungen der Liga und der anderen Profivereine.

„Damit habe ich nichts zu tun. Das ist Sache des Präsidiums der DFL“, sagte der Präsident des niedersächsischen Clubs.

Wie er mitbekommen habe, werde ein Unternehmen beauftragt, „mit den 36 Vereinen in Kontakt zu treten und Ideen und Vorschläge abzufragen“.

Viele Fußball-Anhänger freuen sich über die Entscheidung. Die Organisatoren der Fan-Initiative „50+1 bleibt!“ wollen sich weiter für den Erhalt der Investoren-Regel einsetzen.