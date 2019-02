Barcelona/Lyon.Kevin-Prince Boateng schwebt auf Wolke sieben. „Ich bin gesegnet“, jubelte der frühere Bundesliga-Profi dieser Tage in den sozialen Netzwerken. Der Deutsch-Ghanaer hat allen Grund zur Freude: Fast auf den Tag genau vier Jahre nach seinem letzten Champions-League-Einsatz kehrt Boateng auf die große europäische Fußball-Bühne zurück. Er steht im Kader des FC Barcelona, der am heutigen Dienstag zum Achtelfinal-Hinspiel bei Olympique Lyon antritt.

Die Chancen des einstigen Enfant terribles der Bundesliga auf einen Einsatz im Matmut Stadium Gerland stehen nicht schlecht. Barça hat am Samstag ein schwieriges Liga-Spiel beim FC Sevilla auf dem Programm und muss dann innerhalb von nur vier Tagen zweimal beim Erzrivalen Real Madrid antreten. Am 27. Februar im Halbfinal-Rückspiel des spanischen Pokals und am 2. März in der Liga. Der Spitzenreiter der spanischen Primera División muss daher seine Stars wie Lionel Messi, Ousmane Dembélé und Luis Suárez wohl irgendwann schonen.

Sein bisher letztes Königsklassen-Spiel bestritt Boateng am 18. Februar im Trikot des FC Schalke 04 beim 0:2 gegen Real Madrid. Für Schalke und den AC Mailand brachte es der Halbbruder von Bayern- und Nationalelf-Verteidiger Jérome Boateng insgesamt auf 35 Spiele in der Königsklasse. Der gebürtige Berliner traf dabei sieben Mal.

In Barcelona spielt Boateng erst seit Ende Januar. Der spanische Meister lieh ihn bis Saisonende vom italienischen Erstligisten US Sassuolo aus. Die Katalanen besitzen eine Kaufoption über acht Millionen Euro.

„Magisch“ neben Messi

Der Weltenbummler, der mit bald 32 Jahren schon bei zehn verschiedenen Clubs stürmte (in der Bundesliga neben Schalke auch bei Hertha BSC, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt) will alles tun, um auch kommende Saison weiter in Spanien zu spielen. „Ich trainiere hart und unterstütze die Gruppe, weil ich hierbleiben will“, sagte er jüngst der Zeitung „La Vanguardia“. Als junger Profi sei er „verrückt“ gewesen und habe nur Party gemacht und zu viel gegessen. Er sei heute aber reifer und genieße andere Dinge. Neben Messi spielen zu dürfen, sei zum Beispiel „magisch“.

Dass er in der Startruppe nur Ergänzungsspieler ist, weiß Boateng. „Ich bin hierhergekommen, um zu helfen“, sagte er. Bei den Blaugrana kam er bisher zwei Mal zum Einsatz. Kurz nach seiner Verpflichtung am 23. Januar beim 0:2 im Pokal beim FC Sevilla und am Samstag beim 1:0 über Valladolid. Es war sein 400. Karriere-Pflichtspiel. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019