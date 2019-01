Aufbruchstimmung am Wildpark

Karlsruhe.Die Aktivitäten auf der Großbaustelle am Wildparkstadion haben auch die Fans wieder zum Karlsruher SC getrieben. Mehr als 17 000 kamen durchschnittlich seit Beginn der Bauarbeiten, das Abschiedsspiel für die betagte Arena gegen die Würzburger Kickers mitgerechnet, und damit Tausende mehr als zuvor. „Die Leute merken, dass sich im und um den Verein sehr viel Positives bewegt, dass es wieder vorwärts geht. Und das honorieren sie“, sagte Präsident Ingo Wellenreuther vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres.

Auch die Transparenz bei der diskutierten Ausgliederung stößt beim badischen Fußball-Drittligisten auf Zuspruch. Natürlich trägt aber auch der sportliche Erfolg zur Aufbruchstimmung bei. Zwei Punkte pro Spiel holte der Club im Schnitt in den vergangenen zwölf Monaten, scheiterte im Mai aber nach einer Aufholjagd in der Relegation an der Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Am Sonntag in Zwickau

Nun steht der einstige Bundesligist in der 3. Liga auf Rang zwei, hat damit aussichtsreiche Chancen im Aufstiegskampf und will die gute Ausgangslage beim FSV Zwickau am Sonntag (13 Uhr) noch verbessern. „Wir werden gleich von der ersten Minute an schauen, dass wir gut ins Spiel hineinkommen“, kündigte Verteidiger Marco Thiede am Freitag an. Der Präsident findet auch warnende Worte. „Schon berühmtere Menschen haben gesagt, das man an Weihnachten nicht aufsteigt, sondern in aller Regel erst im Mai. Daher müssen wir jeder für sich konzentriert weiterarbeiten“, sagte Wellenreuther.

Trainer Alois Schwartz (Bild) findet, dass sein Team sich noch verbessern müsse. Als Beispiele für Steigerungspotenzial nennt er Kyoung-Rok Choi, Martin Röser, Alexander Groiß, Saliou Sané oder Justin Möbius. Sie sollen nach diversen Verletzungen nach dem Willen des KSC-Trainers in der Rückrunde zu festen Größen werden. Auch auf Sercan Sararer, Winter-Neuzugang mit sichtbaren Fitnessdefiziten, setzt der KSC. „Auch er kann uns variabler machen“, erklärt Schwartz. Wichtig sei, dass dieser an sich gearbeitet habe. „Er hat Gewicht reduziert, um in einen Zustand zu kommen, in dem er uns helfen kann“, lobte der 51-Jährige.

Für KSC-Kapitän David Pisot sind professioneller Lebensstil und gute Vorbereitung der Schlüssel, um am 18. Mai das große Ziel zu erreichen. „Wir wollen so wenig Verletzte wie möglich haben. Wenn es geht gar keinen. Und wir wollen so weiter machen wie in der Hinrunde“, sagte der Innenverteidiger: „Fokussiert und konzentriert.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019