Aufregung um den „kleinen Magier“

München.Spätestens Borussias Dortmunds Knallstart in die Saison stimmte die Bayern-Bosse noch seliger über den Transfercoup mit dem „kleinen Magier“. Aufgeregt wurde am Sonntag in München die Ankunft von Philippe Coutinho aus Barcelona begleitet. Als erstes ließ sich der neue Super-Held der Fußball-Bundesliga im roten T-Shirt zum Medizincheck chauffieren. Mit dem Millionen-Kicker von Barça will der Dauermeister aber nicht nur die große BVB-Attacke parieren, sondern auch verlorenen Champions-League-Glanz wiedergewinnen.

„Das ist ein Topspieler! Und solche Spieler können in der Saison den Unterschied ausmachen, ob du etwas gewinnst oder nicht“, sagte Robert Lewandowski: „Wir sind sehr zufrieden.“ Der Torjäger hatte unruhig auf das Ende des Münchner Transferstaus gewartet, der sich mit den namhaften Leihspielern Coutinho und Ivan Perisic (30) sowie dem Gladbacher Mittelfeldtalent Michaël Cuisance (20) spät, aber dann im Eiltempo auflöste. „Jetzt ist unser Kader so komplett oder so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Präsident Uli Hoeneß im TV-Sender Sky. Die Titeljagd kann jetzt wieder losgehen.

In neuen Dimensionen

Wie notwendig das Handeln des Bundesliga-Krösus war, zeigte die Fehlzündung beim 2:2 im Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC. Danach bestätigten Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic den von ihnen im Laufe der Woche mit dem FC Barcelona erzielten Deal. Das zunächst für ein Jahr vereinbarte Leihgeschäft stößt in neue Dimensionen vor: Bis zu 20 Millionen soll die Leihe kosten, dazu kommt ein zweistelliges Millionengehalt.

Die vereinbarte Kaufoption soll angeblich über 100 Millionen Euro betragen. Immerhin zahlte Barcelona für den heute 27 Jahre alten Coutinho Anfang 2018 über 140 Millionen an den FC Liverpool.

„Dieser Spieler ist ein Topspieler. Unsere ganze Offensive wird davon profitieren“, verkündete Rummenigge. In England nannten sie Coutinho „Little Magician“ (kleiner Magier). „Mit diesem Spieler bieten wir unseren Fans etwas Spektakuläres“, schwärmte Salihamidzic.

Trainer Niko Kovac befand, dass sich „komplett Deutschland“ freuen könne, „so einen Topspieler hier in der Liga begrüßen zu dürfen“. Nach viel Kritik und sogar Häme während des schwierigen Münchner Transfersommers äußerte Salihamidzic Genugtuung: „Wir haben ein großes Stück Arbeit getan.“ Jetzt fühlen sich die Bayern wieder gewappnet. „Mir wird langsam angst und bange, was die noch alles aufrüsten“, kommentierte Gladbachs Manager Max Eberl. Möglich ist noch eine Rückkehr des kroatischen 2013-Triple-Gewinners Mario Mandzukic (Juventus Turin) als Lewandowski-Backup im Sturm.

Coutinho, Perisic, dazu die französischen Abwehr-Weltmeister Lucas Hernandez und Benjamin Pavard für zusammen 135 Millionen Euro - dieses Paket passe, urteilte Rummenigge: „Wir haben schon einen Transfermarkt gemacht, der nicht nur nicht preiswert war, sondern auch von der Qualität her sehr hoch angesiedelt ist.“

Beim dribbelstarken und torgefährlichen Coutinho, der das Glamour-Vakuum nach dem Abschied der Triple-Ikonen Arjen Robben und Franck Ribéry ausfüllen soll, habe aber nicht die Strahlkraft des Namens gezählt, sondern „exklusiv die Qualität“, sagte Rummenigge. dpa

