Aufschwung dank Fuchs

Neckarhausen.Nur einmal war der FC Viktoria Neckarhausen in der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisklasse A I besser als auf Rang zwölf platziert – am ersten Spieltag. Nun sind in der neuen Runde bereits drei Partien absolviert, und der in der vergangenen Runade stark abstiegsbedrohte Traditionsverein war diesmal noch nicht schlechter als auf dem elften Platz geführt.

„Ich bin mit der Punktebilanz und den spielerischen Darbietungen bislang sehr zufrieden“, sagt Trainer Gabriel Reiß. Ein Garant für die Ausbeute von vier Zählern aus drei Spielen ist Manuel Fuchs, der sich im Sommer dem Club angeschlossen hat. Der Routinier hatte sich privat nach Neckarhausen verändert und wechselte vom Kreisliga-Aufsteiger TSV Neckarau zurück in die A-Klasse zum FC Viktoria. „Er ist ein überragender Fußballer, der weiß, wo die Hütte steht. Er ist ein absoluter Gewinn“, bestätigt Reiß mit Blick auf die bereits fünf erzielten Treffer des Offensivakteurs.

Trotz des Hochs lässt sich Reiß nicht blenden und will zuerst nach unten absichern. „Wir müssen so schnell wie möglich Punkte für den Klassenerhalt sammeln – alles andere wäre vermessen“, sagt Reiß, der aber das Potenzial in seiner Mannschaft sieht: „Mit diesem Kader kann man in der A-Klasse bestehen.“

Gegen den Tabellennachbarn

Ein Gradmesser wartet auf Neckarhausen am Wochenende, wenn die Rot-Schwarzen bei Olympia Neulußheim antreten. „Das wird für uns schon eine schwere Kiste. Wir fahren als Außenseiter hin, sehen uns aber keineswegs chancenlos“, so Reiß. Schließlich steht Neulußheim einen Tabellenplatz hinter der Viktoria. wy

