Auftakt in die heiße Phase gründlich misslungen

Hoffnung auf Mainz-Spiel

Den Vorsprung wieder auf sechs Punkte auszubauen hat der SCF am 30. Spieltag selbst in der Hand. Am Montag der kommenden Woche geht es zum Tabellensechzehnten. „Wir fahren nach Mainz um dann vielleicht so zu gewinnen, wie Wolfsburg heute“, sagte Günter. „Wolfsburg hat aus zweieinhalb Chancen zwei Tore gemacht.“

Tatsächlich hatte Freiburg viel mehr Spielanteile, aber keine Ideen. „Man hat gesehen, dass Freiburg nicht so viel anfangen konnte mit dem Ball“, sagte Wolfsburgs Maximilian Arnold. „Klar ist, dass wir heute gegen einen Gegner gespielt haben, der nicht so vor Selbstvertrauen strotzt“, analysierte auch Doppeltorschütze Daniel Didavi. Mit seinem Treffer in der zweiten Minute hatte er früh für Verunsicherung beim SCF gesorgt. In der 83. Minute vollendete er die geniale Vorarbeit von Divock Origi. dpa

