Augsburg dreht das Spiel

Augsburg.Im Nachsitzen hat Caiuby den FC Augsburg gegen einen fast komplett umgebauten FSV Mainz 05 doch noch ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. Die Fuggerstädter drehten beim 3:2 (2:2, 1:2) nach Verlängerung am Dienstagabend noch das Duell der beiden Fußball-Bundesligisten und zogen erstmals nach drei Jahren wieder in die Runde der letzten 16 Mannschaften ein.

Vor 15 561 Zuschauern sorgten Phillipp Mwene (20. Minute) und Robin Quaison (45.) für die Halbzeitführung der Mainzer, die schließlich auch im siebten Pflichtspiel am Stück sieglos blieben. Nach einem Eigentor von Stefan Bell (40.) rettete Michael Gregoritsch (86.) den nie aufsteckenden FCA in die Verlängerung. Dort sicherte Caiuby den Hausherren mit einem Kopfball das Überwintern im DFB-Pokal.

Die Augsburger erspielten sich zu Beginn ein Übergewicht. Geradlinig versuchten die auf vier Positionen veränderten Gastgeber – Kapitän Daniel Baier stand gar nicht im Kader, Finnbogason kam erst in der 74. Minute – in die Spitze zu spielen. Die Mainzer taten sich im Zusammenspiel erstmal schwer, das dürfte aber auch an der Rotation von Trainer Sandro Schwarz gelegen haben: Gleich auf acht Positionen veränderte er seine Startformation.

Die Führung erzielten dennoch die Gäste. Raphael Framberger grätschte an Alexandru Maxim vorbei, der dann auf der rechten Augsburger Seite im Strafraum mit einem Haken auch noch André Hahn aussteigen ließ. FCA-Keeper Andreas Luthe lenkte den Schuss des Rumänen schließlich unglücklich auf Philipp Max ab. Von dort prallte der Ball Mwene vor die Füße, der mühelos versenkte. Nach dem 1:1 legte Mainz erneut vor – doch Augsburg hatte den längeren Atem. dpa

