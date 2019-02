Augsburg im Glück

Kiel.Drei Tage nach dem überzeugenden 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz hat der FC Augsburg Stolperstein Holstein Kiel im DFB-Pokalwettbewerb aus dem Weg gekickt und ist ins Viertelfinale eingezogen. Der Fußball-Bundesligist besiegte gestern den über weite Strecken dominierenden Zweitligisten in dessen Stadion mehr als glücklich mit 1:0 (0:0). Erst in der 85. Minute erzielte Michael Gregoritsch vor 11 198 Zuschauer das Tor des Abends für den FCA. Damit konnten die Kieler die aus dem Hamburger SV, 1. FC Heidenheim und SC Paderborn bestehende Zweitliga-Abordnung in der Pokalrunde der letzten acht Teams nicht verstärken.

Die Augsburger, zu denen seit wenigen Tagen auch Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann als Co-Trainer gehört, mussten auf ihren Torjäger Alfred Finnbogason verzichten. Der Isländer, der zuletzt alle Tore beim 3:0 gegen Mainz erzielt hatte, fehlte angeschlagen. Dennoch waren die bayerischen Schwaben mit Zuversicht an die Ostsee gereist.

Den Ton im Holstein-Stadion gaben jedoch die Gastgeber an. Zur Pause hätten die Schleswig-Holsteiner, die in den vergangenen zwölf Pflichtspielen nur eine Niederlage kassiert hatten, deutlich führen müssen. Kingsley Schindler mit einem Schlenzer an den rechten Pfosten (36.), Janni Serra (39., 52.), Schindler mit Außennetztreffer (43.) und Alexander Mühling (45.) und Masaya Okugawa (55.) hatte exzellente Möglichkeiten, vergaben diese jedoch.

Bei den Gästen war in der ersten Hälfte bis auf zwei Schüsse von Michael Gregoritsch kaum Angriffsgefahr zu erkennen. Die Kieler, die als Tabellenfünfter der 2. Liga nur drei Punkte von einem Aufstiegsplatz entfernt sind, präsentierten sich gegen den klassenhöheren Gegner unerschrocken und waren lange das bessere Team.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.02.2019