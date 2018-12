Aus nach Sieglos-Serie

Bielefeld.Keine Siege, kein Job mehr: Jeff Saibene (Bild) muss wegen der Erfolglos-Serie bei Arminia Bielefeld gehen. Der Cheftrainer wurde nun von seinen Aufgaben entbunden. „Wir sehen das Erreichen unserer Ziele als gefährdet an“, begründete Samir Arabi, der Geschäftsführer Sport, die Entscheidung des Fußball-Zweitligisten. Co-Trainer und Ex-Profi Carsten Rump wurde ebenfalls beurlaubt. Bielefeld blieb in den vergangenen zehn Pflichtspielen sieglos. Gestern Abend wurde bekannt, dass Uwe Neuhaus als Cheftrainer auf Saibene folgt.

Saibene hatte das Traineramt in Bielefeld im März 2017 von Jürgen Kramny übernommen. Bei Saibenes Amtsantritt standen die Ostwestfalen auf dem 16. Tabellenplatz. Doch der erste Luxemburger im deutschen Profifußball auf der Trainerbank schaffte den Klassenerhalt. In der Saison 2017/2018 führte der jetzt 50-Jährige die Arminia auf Platz vier. In der aktuellen Spielzeit blieb der Erfolg aus. Auch im Spiel gegen den SV Sandhausen reichte es nur zu einem 1:1. mast/dpa

