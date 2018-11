Austausch mit Löw

Frankfurt.Die neue Bundestrainerin kam im modischen anthrazitfarbenen Anzug, mit einem Lächeln, glänzenden Augen – und großen Ambitionen. Martina Voss-Tecklenburg (Bild) hat die Nachfolge von Horst Hrubesch als Verantwortliche der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft angetreten. Bei ihrem souveränen Auftritt kündigte sie eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Abteilung von Joachim Löw an. „Wir wollen den Frauenfußball genauso wie den Männerfußball weiter entwickeln. Wir wollen bei den Frauen als auch bei den Männern zurück an die Weltspitze“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Als Zeichen eines künftigen Miteinanders nach jahrzehntelangem Nebeneinander durfte auch die Vorstellung in der DFB-Zentrale in Frankfurt gewertet werden. „Mit Jogi Löw hatte ich schon Kontakt. Wir haben über das eine oder andere gesprochen“, sagte Voss-Tecklenburg. „Diese Synergien werden sehr hilfreich sein. Ich möchte Titel gewinnen.“ Im Januar wird Voss-Tecklenburg die Spielerinnen im Trainingslager in Marbella versammeln, im März soll es eine Länderspielreise nach Frankreich geben. dpa (Bild: dpa)

