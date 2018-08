„Auswärts in Sandhausen – da gehen die Schmerzen los“

Anzeige

Sind Hamburg und Köln die Favoriten?

Neururer: Hamburg zähle ich erst dann zu den Favoriten, wenn die Saison gestartet ist und ich die Mannschaft habe spielen sehen. Aufgrund seines wirtschaftlichen Potenzials ist der HSV natürlich ein heißer Aufstiegskandidat. Aber die zentrale Frage lautet: Kann diese Mannschaft, die jahrelang gegen den Abstieg gespielt hat, die fast nie das Spiel machen musste, jetzt plötzlich Aufstieg? Ich will erst einmal sehen, wie dieses Team in der 2. Liga ankommt. Der HSV wird sich daran gewöhnen müssen, dass es für den jeweiligen Gegner – vom 1. FC Köln mal abgesehen – jeweils das Spiel des Jahres ist. Jeder will diese Hamburger schlagen. Darauf muss sich der HSV einstellen.

Wer kann Hamburg und Köln gefährlich werden?

Neururer: Ich glaube, dass der VfL Bochum wieder angreift. Das muss auch der Anspruch dieses Vereins sein. Union Berlin hat man alle Jahre wieder auf der Rechnung. Und was ist mit St. Pauli? Vielleicht schaffen sie es endlich. Aber hinter diesen Clubs wird es dann schon dünn.

Der HSV konnte sein Ausnahmetalent Jan-Fiete Arp halten, obwohl er andere Optionen hatte. Wird ihm die 2. Liga gut tun?

Neururer: Bei Arp muss man sich mal vor Augen führen, worüber wir eigentlich reden. Er hat in einigen Ansätzen gezeigt, dass er ein Talent ist. Mehr noch nicht. Der Junge hat keine 30 Erstligaspiele gemacht, wird in den Himmel gehoben und mit Bayern München in Verbindung gebracht. Mit solchen Geschichten schadet man dem Jungen. Wo soll der denn bei Bayern spielen? In der Regionalliga? Der Junge kann nichts für diesen Hype um seine Person. Und ich glaube, dass er ein bodenständiger Kerl ist. Er kann in drei, vier Jahren ein toller Bundesligaspieler sein. Aber auch er muss jetzt erst einmal 2. Liga lernen. Da wird man ihn in jedem Spiel richtig bearbeiten.

Der HSV startet gegen Kiel . . .

Neururer: . . . und muss gewinnen. Freitagabend, Flutlicht, ausverkauftes Haus – das klingt noch nach Erstliga-Atmosphäre.

Das zweite Spiel ist dann in Sandhausen.

Neururer: Auswärts in Sandhausen – da gehen die Schmerzen schon los.

Köln konnte seine Stars Jonas Hector und Timo Horn halten. Das klingt nach Vereinstreue.

Neururer: Man sollte das doch jetzt nicht so darstellen, wie es sich manch ein Fußball-Romantiker – der ich ja auch bin – wünscht. Wenn es finanziell lukrative Angebote von Erstligisten oder Champions-League-Teilnehmern für Horn und Hector gegeben hätte, wären sie längst weg. Beide Spieler haben jetzt einen Verein, bei dem sie sich wohl fühlen und bei dem sie immer noch viel Geld verdienen – aber sie sind noch da, weil es kein anders Angebot gab. Für den 1. FC Köln ist das schön.

Wie bewerten Sie den SV Sandhausen?

Neururer: Für diesen Club gilt das Gleiche wie für Heidenheim. Das sind überragende Vereine, die sich ganz unaufgeregt präsentieren, eine kluge Vereinsführung und einen hervorragenden Trainer haben, der jedes Jahr das Optimale herausholt. Ich ziehe vor Sandhausen den Hut.

Bei all dem Hype um die jungen Trainer: Kommt da der Sandhäuser Kenan Kocak zu kurz?

Neururer: Das kann ich nicht beurteilen. Das hängt immer auch ein bisschen mit dem Verein zusammen, für den man gerade arbeitet. Grundsätzlich ist dieser Hype um die jungen Trainer doch dummes Zeug. Zu Beginn der Bundesliga gab es mal einen jungen Trainer, der war Anfang 30 und hieß Erich Ribbeck. Dann gab es einen jungen Udo Lattek, einen jungen Otto Rehhagel und irgendwann in der nächsten Generation folgten ein junger Peter Neururer und ein junger Christoph Daum. Alle waren so alt wie die jungen Trainer heute. Nur mittlerweile wird ein riesiges Thema daraus gemacht. Ältere gehen, Jüngere kommen. So war es schon immer.

Was trauen Sie Darmstadt 98 zu?

Neururer: Die Lilien haben eine schwere Saison hinter sich. Meinem ehemaligen Spieler Dirk Schuster wünsche ich als Trainer eine sorgenfreie Runde. Nach ganz oben wird wohl nicht viel gehen, vielleicht aber in drei, vier Jahren wieder.

Darmstadt konnte als ehemaliger Erstligist den totalen Absturz vermeiden, Kaiserslautern nicht. Immer häufiger geraten Ex- Bundesligisten in Bedrängnis.

Neururer: Auch St. Pauli und Paderborn sind schon mal durchgereicht worden, zuletzt hat es Braunschweig und Lautern erwischt. Eines ist klar: Je länger ein Club aus der Bundesliga raus ist, desto schwieriger wird es, in diesen Kreis zurückzukehren. Denn fast jedes Jahr hast du in der 2. Liga Mannschaften wie Hannover, Stuttgart, Köln und Hamburg dabei, die als Erstligaabsteiger im Budget deutlich über allen anderen stehen. Als normaler, etablierter Zweitligist kannst die diese Vereine nicht angreifen. Womit wir beim Thema Investoren wären.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bezog zuletzt deutlich Stellung gegen die 50 + 1-Regel.

Neururer: Ich sehe es wie er. Der deutsche Club-Fußball muss sich die Frage stellen, ob er wieder zur europäischen Spitze gehören will. Wenn ja, müssen wir etwas ändern, denn Stand heute gehört nur Bayern München zu diesem Kreis, alle anderen Bundesligisten sind Ausbildungsvereine. Wenn wir so weitermachen, wird es auch so weitergehen. Aber wenn wir um Europapokaltitel spielen wollen, müssen wir 50 + 1 kippen.

Und wie halten Sie es mit der Relegation?

Neururer: In den nächsten Jahren wird sich immer der Erstligist, sprich der größere Etat, durchsetzen, weil er eben zu diesem Zeitpunkt wegen des finanziellen Vorteils immer noch eine bessere Mannschaft als der Zweitligist hat. Diese Relegation ist eine Sauerei, die man sich schenken kann.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.08.2018