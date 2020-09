Backmanns Reise in die Vergangenheit

Mannheim.Für Andreas Backmann, den Trainer des Fußball-Verbandsligisten VfR Mannheim, wird die nächste Partie eine ganz besondere. Die Rasenspieler müssen am Sonntag, 15 Uhr, beim FC Olympia Kirrlach antreten. Also bei dem Verein, bei dem Backmann vor seinem Engagement bei den Mannheimern als Cheftrainer tätig war.

„Ich denke schon, dass es ein hektisches Spiele geben könnte“, sagt der VfR-Trainer und macht klar: „Das ist für die Olympia ja nicht nur eine Partie gegen den ehemaligen Trainer. Es spielen zudem auch noch drei Spieler in meiner Mannschaft, die mit mir aus Kirrlach kamen.“ Maurice Mayer, Yannick Krämer und Ayhan Akdemir trugen in der vergangenen Runde noch das Trikot der Olympia.

Kirrlach ist mit einem 2:1-Heimerfolg über Germania Friedrichstal in die neue Runde gestartet. Am vergangenen Wochenende verlor das Team von Backmann-Nachfolger Georg Erceg beim SV Langensteinbach mit 0:2. „Langensteinbach hat ein gutes Team, es ist noch früh in der Saison“, findet der VfR-Coach und erzählt: „Zu einigen Spielern bei der Olympia habe ich immer noch Kontakt.“ Wie er die Chancen seiner Mannschaft einschätzt, in Kirrlach den zweiten Saisonsieg landen zu können? „Jede Partie muss erst einmal gespielt werden. Aber ich denke schon, dass wir die bessere Mannschaft haben. Wir müssen eben wieder alles abrufen.“

Die 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende zu Hause gegen den ATSV Mutschelbach ist laut Backmann aufgearbeitet. „Man hat in diesem Spiel nicht gemerkt, dass wir ab der 14. Minute mit einem Mann weniger gespielt haben. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, hat mir sehr gefallen“, sagt der Coach und ergänzt: „Klar, das Ergebnis stimmte am Ende nicht und wir haben die drei Punkte verloren. Der Platzverweis von Anes Klicic hat natürlich nicht geholfen, das war nicht clever.“ Wer den Innenverteidiger nun in Kirrlach ersetzen wird? „David Keller kann das spielen, aber ich weiß noch nicht, ob wir mit Vierer- oder Fünferkette agieren werden“, sagt Backmann.

Heimspiele für Fortuna und SVW II

Tabellenführer Fortuna Heddesheim empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den SV Langensteinbach. Der SV Waldhof II erwartete zeitgleich den VfR Gommersdorf. bol

