Badstubers Ansprüche

Stuttgart.Die Laune von Holger Badstuber hängt im Moment mal wieder stark von Markus Weinzierl ab. Das war schon in der Rückrunde der Saison 2016/17 so, als der Verteidiger und der Trainer beim FC Schalke 04 zusammengearbeitet haben. Badstuber war während dieser Zeit nicht so oft gut drauf, weil er nicht wie gewünscht zum Einsatz kam. Beim VfB Stuttgart sind die beiden nun wieder vereint. Aber ein Problem mit Badstuber, sagt Weinzierl, das gebe es nicht. „Ich kenne kein kritisches Verhältnis“, betonte der 43-Jährige. „Holger Badstuber ist ein angenehmer Mensch, der einfach Fußball spielen will.“

Wie Badstuber selbst sein Verhältnis zu Weinzierl sieht, dürfte demnach auch mit der Startaufstellung beim Spiel morgen (18.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim zu tun haben. Der extrem ehrgeizige Ex-Nationalspieler pocht auf einen Einsatz. Was dafür spricht, ist seine ordentliche Leistung beim 0:4 gegen Dortmund. Erst als der 29-Jährige zur Halbzeit eingewechselt wurde, stabilisierte sich die extrem unsichere Defensive. Die Garantie für einen Platz in der Startelf leitete aber zumindest Weinzierl daraus nicht ab. „Es gilt abzuwarten, wie wir entscheiden – und der Spieler hat die Entscheidung zu akzeptieren“, sagte der Coach. Würde er auf eine Dreierkette setzen, könnte Badstuber als zentrales Element den beiden 22-jährigen Benjamin Pavard und Timo Baumgartl mit seiner Erfahrung helfen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018