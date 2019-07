Bangen um Mihajlovic

Trainer Sinisa Mihajlovic im Januar 2018 auf der Tribüne in Turin. © dpa

Rom.Der an Leukämie erkrankte Trainer des italienischen Erstligisten FC Bologna, Sinisa Mihajlovic, hat zahlreiche Genesungswünsche aus der Welt des Fußballs erhalten. Der Serbe hatte seine Erkrankung unter Tränen auf einer Pressekonferenz öffentlich gemacht.

Superstar Francesco Totti, dessen Karriere beim AS Rom in den 90er Jahren an der Seite von Mihajlovic begann, schrieb daraufhin bei Instagram: „Ich werde mit dir kämpfen und jubeln, denn es wird ein Sieg sein.“ Auch von vielen Vereinen und sogar aus der Politik gab es Zuspruch für den ehemaligen Fußballspieler.

Er werde kämpfen und die Krankheit besiegen, hatte der Serbe am Samstag gesagt. „Es sind keine Tränen der Angst. (...) Diese Herausforderung werde ich gewinnen (...) für alle, die mich lieben.“ Für seine Worte bekam er spontanen Applaus im Presseraum. Der Sportdirektor des Clubs, Walter Sabatini, sagte, Mihajlovic bleibe weiterhin Trainer des FC Bologna.

Viele Genesungswünsche

Die ehemaligen Clubs des Serben schlossen sich den guten Wünschen an. „Wir haben viel zusammen gewonnen. Auch in diesem Kampf stehen wir zusammen“, hieß es auf dem Twitter-Account des Erstligisten Lazio Rom. Auch Inter Mailand, der AC Mailand, der FC Turin und Sampdoria Genua teilten ähnliche Nachrichten in den sozialen Medien. Mihajlovics Tochter Viktorija bedankte sich in einer Instagram-Story für die viele Ermutigung. dpa

