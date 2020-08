Barça bald ohne Superstar Messi?

Barcelona.Die angeblich geäußerten Zweifel über seine Zukunft befeuern die Spekulationen um einen Weggang von Lionel Messi nach 20 Jahren beim FC Barcelona. Woher der katalanische Sender RAC1 die Aussagen und Einschätzungen Messis aus einem Gespräch mit dem neuen Barça-Trainer Ronald Koeman hat, blieb unklar. Messi selbst äußerte sich bisher nicht öffentlich zu dem, was in den kommenden Wochen und Monaten mit ihm passiert. Wie die anderen Profis, die beim desaströsen 2:8 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München gespielt hatten oder im Kader waren, hat sich der 33 Jahre alte Argentinier in den Urlaub verabschiedet – maximal verstimmt. Wenn auch nicht mit der hohen Frequenz eines Cristiano Ronaldo, hält Messi seine Fans normalerweise weltweit auch gern in den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Doch auch hier: Funkstille . . . dpa

