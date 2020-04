Baran übernimmt KSC Schwetzingen

Schwetzingen.Yusuf Baran, der sich als langjähriger Torhüter und späterer Torwart-Trainer beim FC Türkspor Mannheim einen Namen gemacht hat, wird in der nächsten Saison das Traineramt des derzeitigen A-Liga-Spitzenreiters KSC Schwetzingen übernehmen. Er wird damit Nachfolger von Deniz Acikgüloglu, der bei den Schwetzingern nach Ende der derzeit unterbrochenen Saison auf eigenen Wunsch hin aus privaten Gründen ausscheidet.

„Ich freue mich über das Vertrauen, das die Vereinsführung in mich setzt und bin sehr glücklich, dass ich bei einem relativ jungen Verein mit großem Potenzial arbeiten darf“, erklärte der 43-jährige Baran. „Ich bin davon überzeugt, dass man mit gezielter Arbeit auf und neben dem Platz noch mehr aus dem Verein herausholen kann.“

Der Aufsteiger von 2018 hofft, noch in dieser Saison die Meisterschaft perfekt zu machen, sollte die Spielzeit fertig gespielt werden. Andernfalls soll der Sprung in die Kreisliga in einem Jahr erfolgen. wy

