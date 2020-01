Bayer dreht mächtig auf

Paderborn.Bayer Leverkusen hat mit zeitweise furiosem Offensivfußball einen Traumstart in die Rückrunde hingelegt und bleibt im Rennen um die Champions-League-Plätze weiter dick im Geschäft. Die vor allem in der ersten Hälfte dominante Mannschaft von Trainer Peter Bosz besiegte den SC Paderborn zum Abschluss des 18. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Sonntagabend verdient mit 4:1 (3:0).

Der starke Doppelpacker Kevin Volland (11./14. Minute), Julian Baumgartlinger (36.) und Kai Havertz (75.) erzielten vor 14 889 Zuschauer in Paderborn die Tore für die Gäste aus dem Rheinland, die in der Tabelle wieder auf Rang sechs vorrückten. Der Rückstand auf den ersten Königsklassen-Platz beträgt nur zwei Zähler. Paderborns Hoffnungen auf den Klassenverbleib erhielten dagegen einen herben Dämpfer. Der Treffer von Dennis Srbeny (51.) war zu wenig.

Baumgart hadert mit Referee

Doppeltorschütze Volland war rundum zufrieden. „Wir haben die Torchancen genutzt, auch zur richtigen Zeit“, sagte der ehemalige Hoffenheimer nach dem schnellsten Doppelpack seiner Karriere – und dem ersten per Kopf. Paderborns Trainer Steffen Baumgart schimpfte auf Schiedsrichter Daniel Siebert, weil er sein Team in vielen kleineren Szenen vom Referee benachteiligt sah. „Wir als kleiner Verein haben auch Respekt verdient“, sagte der Coach, der auch die Gelbe Karte sah, gab aber zu: „Am Ende lag es nicht am Schiedsrichter. Es lag an unserer Leistung – und an einer ganz starken Leistung von Leverkusen.“ Zwei Tage nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Bosz bis 2022 ging Bayer von Beginn an engagiert und offensiv zu Werke. dpa

