Bayer Leverkusen kommt gegen Augsburg nur zu einem Remis

13 Tage nach dem schwachen Auftritt beim 0:2 im Derby in Köln war Bayer am Samstag die agilere Mannschaft. Den Offensivaktionen mangelte es jedoch an Präzision. Die Augsburger, bei denen Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw nach langer Verletzungs-Auszeit wieder mitwirkte, standen trotz einer Ballbesitzquote von 33 zu 67 Prozent in Hälfte eins defensiv stabil und konnten die oftmals zu unbedachten Bemühungen der Werkself zumeist mühelos unterbinden. Nach vorn indes ging kaum Gefahr vom FCA aus.

Bei Bayer machte sich in den ersten 45 Minuten bemerkbar, dass der argentinische Offensivmann Lucas Alario wegen seiner Rot-Sperre fehlte. Bayer-Trainer Heiko Herrlich musste zudem kurzfristig auf Kapitän Lars Bender verzichten. Der 28-Jährige wurde wegen seiner Leistenprobleme noch geschont.

Die Gäste mussten von der 39. Minute an auf ihren Spielführer Daniel Baier verzichten, der schon früh einen Ball ins Gesicht bekommen hatte und später durch Sergio Córdova ersetzt wurde. Der Venezolaner prüfte dann in der 53. Minute Bayer-Keeper Bernd Leno, der mit dem harmlosen Versuch allerdings keine Probleme hatte. Vier Minuten danach vertändelte Kevin Volland für Bayer eine Top-Möglichkeit, als er sich bei seinem Alleingang von Hinteregger noch abdrängen ließ.

Das vermeintliche 1:0 für Bayer durch Brandt (64.) wurde nach dem Videobeweis nicht gegeben, weil Leon Bailey im Abseits stand. In der Schlussphase tat Leverkusen alles, um doch noch zu drei Punkten zu kommen. Doch Augsburg verteidigte leidenschaftlich und verdiente sich das torlose Remis dank des großen Einsatzes.