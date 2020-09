Bayern-Agenda mit Corona und Kahn

München.Aus seinem Chef-Büro auf der Vorstandsetage genießt Karl-Heinz Rummenigge einen exklusiven Blick auf die Trainingsplätze des FC Bayern. Vom zweiten Stock aus kann der Vorstandsvorsitzende immer wieder mal einen Blick darauf werfen, wie Hansi Flick auf dem Platz mit den Stars wie Robert Lewandowski arbeitet. Doch demnächst ist damit Schluss. Denn Rummenigges Deadline steht – unwiderruflich. Am 31. Dezember 2021 will er beim Triple-Sieger „den Staffelstab“ an Oliver Kahn (51) weitergeben. So ist es vereinbart – und an dieser persönlichen Lebensplanung werde er nicht rütteln, wie Rummenigge der Deutschen Presse-Agentur zum 65. Geburtstag an diesem Freitag sagte.

„Gibt kein anderes Szenarium“

Mit 66 Jahren soll für den gebürtigen Westfalen das Leben nach dem Fußball anfangen. Mit München als Lebensmittelpunkt und mehr Zeit mit Ehefrau Martina auf seiner Lieblingsinsel Sylt. Einen Plan B, ein Hintertürchen nach Auslaufen seines aktuellen Vertrages, schließt der ehemalige Nationalspieler aus, unabhängig auch vom weiteren Verlauf der Corona-Krise und den Auswirkungen auf den Bundesliga-Krösus. „Es gibt kein anderes Szenarium, das ich im Hinterkopf habe, übrigens auch nicht, um meine Tätigkeit vorher zu beenden“, sagt Rummenigge.

Rummenigge betreibt das Fußball-Business rational – und nicht aus der Emotion heraus. Seriös ist ein Wort, das er gerne gebraucht. Dazu würde ein klarer Schnitt passen. „Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich für unersetzlich halten. Es ist Teil des Lebens, dass man irgendwann loslassen muss und den Nachfolgern Vertrauen schenkt.“

Rummenigges Abschied wird trotzdem eine Zäsur bei Deutschlands Topclub darstellen. Vereinspatron Uli Hoeneß hat sich vor zehn Monaten aus der ersten Reihe zurückgezogen, auch wenn der 68-Jährige weiter im Aufsichtsrat mitmischt. Dann geht das andere Alphatier, das den Club über Jahrzehnte prägte. Rummenigge schwebt keine Zukunft in „irgendeinem Gremium“ beim FC Bayern vor, erst recht kein Posten bei DFB, DFL oder im internationalen Fußball. „Ich bin völlig ungeeignet für ein Amt in einem Verband“, sagt er deutlich. 20 Jahre wird Rummenigge den Vorstand der FC Bayern AG beim Rückzug angeführt haben. Es war und ist meistens ein Job auf der Sonnenseite. „Klar, wir hatten hier auch mal ein Jahr, in dem wir etwas säuerlich am Tisch saßen. Aber wir sind beim FC Bayern doch seit 50 Jahren von der Muse des Erfolges geküsst“, bilanziert er.

Einen „konkreten Plan“, was er ab 1. Januar 2022 machen werde, habe er nicht. „Aber ich habe auch keine Angst davor“, betont der Mann, der sein ganzes Berufsleben als Spieler, als Vizepräsident und seit 2002 als Vorstandsboss „Knecht“ eines engen Terminplans war. „Was mir abgehen wird, ist die innere Nervosität im Stadion bei den Spielen.“ Er will weiter regelmäßig als Fan auf der Tribüne sitzen, aber er muss dann nicht mehr über Konsequenzen nachdenken – je nach Ergebnis. Bevor Rummenigge das Machtzentrum an der Säbener Straße räumt, will er noch drei zentrale Themen anpacken. „Ein großes persönliches Anliegen“ sei ihm das weitere Einarbeiten von Ex-Nationaltorhüter Kahn. Der Übergang soll „nahtlos“ gelingen. Seit Jahresbeginn gehört Kahn dem inzwischen sechsköpfigen Vorstand an. Rummenigge ist vom Ex-Bayern-Kapitän, der „Fußball-Know-how“ besitze und sich nach der Karriere auch wichtiges Wissen um Finanzen und Marketing angeeignet habe, überzeugt: „Ich habe keine Bedenken, dass er ein guter Vorstandsvorsitzender wird.“ Zusammen mit Ex-Adidas-Chef Herbert Hainer, Hoeneß’ Nachfolger als Präsident, soll Kahn „die Fahne Bayern München weiterhin im positiven Sinne hochhalten“. Rummenigge gefallen die Strategiegespräche, die er mit dem einstigen Torwart-Titan führt. Digitalisierung ist ein großes Zukunftsthema. Rummenigge sagt dazu: „Wir müssen uns als FC Bayern dieser Welt da draußen, die sich so rasant verändert wie nie zuvor, stellen.“

Flick als Glücksfall

Ein anderer Punkt auf der Agenda lautet, sportlich in der Spur zu bleiben. Es gelte, den großen Erfolg des Triple-Gewinns „so zu konservieren, damit es auch im Jahr 2021 wieder etwas zu feiern gibt“. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Trainer Hansi Flick, den Rummenigge als „Glücksfall für den FC Bayern“ bezeichnet. „Ich habe es noch nicht erlebt, dass wirklich alle Spieler so hinter einer Philosophie standen. Es ist eine große Leistung, dass Hansi den Charakter der Mannschaft nachhaltig positiv beeinflusst hat. Es gilt bei uns der alte Herberger-Satz: Einer für alle, alle für einen.“

Die Corona-Krise nennt Rummenigge als dritte große Aufgabe. Das Virus sorgt seit dem Frühjahr für für einen permanenten Krisenmodus in den Büros und Konferenzräumen in der Bayern-Zentrale. „Diese Situation müssen wir managen, um wie in der zurückliegenden Saison finanziell mit einem blauen Auge davonzukommen“, sagt der Vorstandschef. Da habe der finanzielle Verlust in zweistelliger Millionenhöhe gelegen. Rummenigge prophezeit, dass die „Schmerzen für den gesamten Fußball in Europa“ in dieser Spielzeit sogar noch heftiger werden könnten. dpa

